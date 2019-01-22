鐵柵欄「包圍」武漢公車駕駛室？官方公布真實照片闢謠

▲武漢市公車。（圖／翻攝自武漢公交集團，下同）

大陸中心／綜合報導

近日網路流傳疑似武漢公車駕駛室「被鐵柵欄包圍」的圖片，引發網友熱議。不過武漢公交集團已經出面否認，並且公布駕駛室真正的圍欄圖片。此外根據本月召開的武漢市公共交通安全工作會議，今年6月底前，全市公車都要安裝駕駛區域安全防護隔離設施。

▼網傳武漢公車駕駛室圍起鐵柵欄的圖片。

圖片顯示，駕駛室被直條簍空的鐵柵欄包圍，整體看似一座小型監獄，雖然保留透氣功能，但司機置身其中彷彿成了囚徒。有網友看完表示，「絕對領域你們不懂！」、「哥駕駛的是寂寞。」不過也有人質疑，萬一出了事情「司機想跑都很困難」。

由於圖片過於浮誇，令人聯想起去年10月發生在重慶市萬州區的公車墜江意外，迫使官方親上火線闢謠。根據事後調查與行車紀錄影像發現，重慶的憾事是一名女乘客與司機發生爭執後，雙方互毆才導致公車墜江。

武漢公交集團已經否認圖片來自武漢，並且公布公車駕駛室的圍欄圖片。根據官方說法，目前武漢已有2300多輛公車的駕駛室安裝統一的護欄，其他公車的安裝事宜正在走流程。

▼武漢公交集團出面闢謠。

值得一提的是，去年11月網上也曾流傳武漢公車被張貼「此車過江勿與司機糾紛」提示語的圖片，當時「武漢公交硬核提示語」一度登上微博熱搜。不過公車公司相關負責人事後證實，提示語不是由司機所張貼，而是一位乘客的惡作劇。

▼武漢公車駕駛室真正的圍欄。