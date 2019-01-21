影／已知最深「藍洞」達300米　孫悟空拔定海神針就在這裡

▲藍洞是地球罕見的自然現象。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

大陸中心／綜合報導

海南漁民傳說中孫悟空拔定海神針作如意棒，所留下深不見底的「龍洞」，就是西沙群島永樂環礁的海洋「藍洞（Blue hole）」。經過證實，水深達300.89公尺的藍洞是目前世界已知最深的海洋藍洞，被海南省三沙市政府正式命名為「三沙永樂龍洞（SanshaYongleBlueHole）」。

藍洞（Blue hole）是一種存在於海底的沉洞，又稱為水下洞穴，由於缺少水循環，海洋生物難以在其中生活，但仍具有一定科學研究價值，目前科學家在藍洞底部發現了許多遠古化石和一些動物殘骸。

中美洲如貝里斯、巴哈馬和埃及的紅海一帶都有藍洞，而最有名的藍洞應屬中美洲的大藍洞（Great Blue Hole），形狀呈現完美的圓形，直徑超過305公尺，深度則有123公尺。這一罕見的自然現象科學家譽為「地球為人類保留宇宙祕密的最後遺產」。

▲派出水下機器人進入藍洞拍攝環境。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

▲藍洞研究部門蛙人進入藍洞內部探查。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

綜合陸媒報導，三沙永樂龍洞位於西沙群島永樂環礁晉卿島與石嶼的礁盤中，座標北緯16°31′30″，東經111°46′05″。2015年8月至2016年6月，大陸西沙航機研究所藉由聲納、電子技術鉛垂、深海海流儀、深海水質分析儀、水下機器人及水下攝影等器材，採用採用科學器材探測與人工潛水觀察測量相結合的方法，成功探明藍洞深度和基本形態。

▲藍洞深處的珊瑚及原始生物群。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

▲藍洞深處的珊瑚及原始生物群。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

經過探查，三沙永樂龍洞基本上是垂直洞穴，洞口直徑130公尺，洞底直徑則為36公尺。目前尚無觀測到藍洞內有與外海連通的跡象，洞內水體也沒有明顯流動，洞內深度100公尺往下到洞底都屬於無氧空間，目測發現洞內上層的海洋生物與周邊海域的20多種魚類及海洋生物相似。

▲海面上立著三沙市藍洞的標示牌。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

▲三沙永樂龍洞洞口直徑約為130公尺。（圖／翻攝自中國國家海洋預報台微信公眾號）

由海南省三沙市和專家組評審，三沙航機珊瑚礁保護研究所宣布，「三沙永樂龍洞」探明深度為300.89公尺，超過巴哈馬長島的202公尺海洋藍洞，成為世界已知最深的海洋藍洞。這個藍洞也是海南漁民所稱的「孫悟空拔去定海深針所留下的不可思議的『龍洞』」；也有漁民說這是「南海之眼」，藏有鎮海之寶。

►►三沙永樂龍洞是世界最深海洋藍洞