屁孩冰上玩甩尾...連車墜入江裡失蹤　網諷：每年都有人送死

▲ 墜江屁孩2日駕車在松花江江面時，把影片上傳到社群平台上分享，當時外面一片雪白，另一名男子則在前方不遠處。（圖／翻攝梨視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市有2名屁孩拿性命開玩笑，竟然於2日相約開車到水面結凍的松花江玩甩尾，只是其中一名男子才剛上傳影片到社群平台，不久後便墜入消失於江水之中。

根據《梨視頻》報導，從這名墜江男子所拍的影片可以看到，當時男子開車在江面上時，窗外一片雪白，朋友駕駛的黑車則從右前方經過。只是當男子父親在底下留言要他注意安全時，湖面突然支撐不住車子重量，車子直接墜入松花江裡。

▼ 屁孩老爸擔心他危險，還曾於群組要他注意安全。

友人表示，當時車子墜江後，墜江男子拼命從從車窗爬出，並試圖游上岸邊，當時他也立刻拋出車上的電瓶線嘗試救援，只是2人相距20多米遠，所以遲遲無法準確拋到位，只能等待警消人員到來。等到友人帶領救援隊回到現場時，男子已經消失了。目前警消人員仍在現場進行打撈搜救作業，希望能及時救出男子。

▼ 男子友人當時嘗試救出他，但徒勞無功。目前警消人員仍在進行打撈搜救作業。

由於每年都有人嘗試在結冰湖面上玩甩尾，許多網友生氣地表示，「每年都有這樣事故，但還是有人抱著僥倖心態去送死」、「不作不死」、「自作死，不可活」、「別再傷害警消人員了」、「這種連自己的命都不當一回事的人，竟然還要別人救」、「真的做事不動腦」。