雲端最前線／浩鼎案士檢罕見放棄上訴 翁啟惠無罪確定

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中央研究院前院長翁啟惠被控收受浩鼎生技董事長張念慈賄賂，然後無償提供中研院的醣分子研究技術成果，涉嫌貪污罪，歷經兩年多偵審，士林地院去年12月28日一審判決無罪。士林地檢署在收受判決書後，經多次內部研議後，在21日，上訴期限最後一天決定不上訴，翁啟惠無罪確定。對此議題，《雲端最前線》22日邀請全國被害人權服務協會副理事長劉承武、馬在勤律師、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討浩鼎案的風波。

士林地檢署在2017年起訴這件撼動中研院與國內生技產業的浩鼎案，檢方指控翁啟惠在中研院的院長任內，涉與台灣浩鼎生技董事長張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另收受3000張浩鼎股票，作為翁啟惠協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價，檢方依期約賄賂、收受賄賂罪、交付賄賂等罪起訴翁啟惠、張念慈。

去年12月28日士林地院一審判決翁啟惠無罪。士林地院指出，就檢察官提出的證據，無法證明翁啟惠與浩鼎生技董事長張念慈，已經達成貪汙賄賂的合意，而翁啟惠技轉的過程也符合中研院規定，故判決翁啟惠無罪。

▲中研院前院長翁啟惠出庭。（圖／記者黃克翔攝）

然而，士林地檢署在收受判決書後，經士檢內部4次開會，再由總長親自召集一、二、三審相關檢察官開了2次會後，認為浩鼎案偵查時的證人未經交互詰問，等到起訴後，證人已經在公開法庭上交互詰問，未來二審再傳喚出庭的機會不大，且相關事證也已經攤開來接受檢視，若再上訴也難獲得改判機會，最後認為「不要為了上訴而上訴」，因此在21日上訴期限的最後一天決定不上訴，本案無罪確定。

不過針對浩鼎案本身，士檢強調，不上訴的決定是歷經「無罪案件審查會」分析研議，且總長也召集過專案會議討論，檢方內部其實為了到底要不要上訴，早已草擬了一份上訴理由書，但在幾次內部討論後，仍然決定不上訴的關鍵，在於檢方認為現有證據已經無法讓法官形成有罪心證，所以最後決定還是不上訴。對此議題，《雲端最前線》22日邀請全國被害人權服務協會副理事長劉承武、馬在勤律師、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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