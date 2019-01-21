【浩鼎案無罪省思】翁啟惠無罪之路：正義雖到名譽難復

▲翁啟惠無罪之路，走的辛苦。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，被依貪污罪嫌提起公訴，士林地院去年底一審判決翁啟惠無罪。經過近一個月後，檢方也決定放棄上訴，讓翁啟惠就此無罪確定。就如翁啟惠獲判無罪時發表聲明稱「正義雖到，名譽難復，希望就此畫下句點。」本案歷經偵查起訴，到無罪確定歷時近三年，翁啟惠無罪之路，走的辛苦。

翁啟惠在國際生技產業中，夙負盛名。早在20年前生技業初萌芽時，他就已經是享譽國際的學者，引領產業風潮。但他2003年毅然決然放棄國外的高薪，選擇回到台灣，就是希望能帶動發展台灣的生技產業。2006年他接任中央研究院院長，10年來，讓台灣的生技業開始起飛。但就在此時，卻捲入浩鼎生技內線交易案，最後更被檢方鎖定為貪汙收賄被告，轟轟烈烈提起公訴。

就如翁啟惠在案件審理期間，多次發表聲明，說「台灣輿論不想要知道真相，在名譽和人格謀殺了一位中研院長後，台灣又獲得了什麼？ 」自己「對台灣只有無償付出。我的智產權無償奉獻給中研院。」但「台灣社會沒有興趣聽，只相信二年前聽到看到的『貪污』二個大字！」最後他更無奈表示，「假如我不是翁啟惠，會這樣相待嗎？」

翁啟惠一審獲判無罪後，檢方「自我節制檢察權之行使，不上訴。」在士林地檢署發布的新聞稿中，有3分之1篇幅在說明當時偵辦浩鼎案時，發現了我國生技產業對技術移轉過程的利益衝突界線不明，相關人的迴避義務規範也混沌曖昧。檢方既然發現有混沌曖昧的法律問題，但仍決定拿國內學術界最大的中研院長翁啟惠開刀，企圖一炮而紅的作法，讓人不禁要問，檢察官經常掛在嘴上的「有利不利被告一律注意原則」，放哪去了？

翁啟惠終獲無罪，就如同他發表的聲明所稱，「正義雖到，名譽難復，希望就此畫下句點。」滿是無奈！



翁啟惠無罪之路大事記：

1998年──

翁啟惠、浩鼎董事長張念慈、美國學者Danishefsky等3人在美創辦Optimer Pharmaceuticals（浩鼎母公司）

2002年──

Optimer在台轉投資浩鼎，浩鼎公司成立

2003年──

翁啟惠返台

2006年──

翁啟惠接任中研院長

2007年──

浩鼎與中研院合作醣分子合成計劃

2011年──

翁啟惠續任中研院長

2012年──

10月間 潤泰集團總裁尹衍樑出面，以6000萬美元承接Optimer的浩鼎持股

12月間 潤泰以每股31元轉讓持股予翁啟惠女兒翁郁琇等146人，翁女以約9300萬元取得3000張

年底 浩鼎以90元登錄興櫃

2013年──

浩鼎宣布中研院技轉新一代癌症疫苗，並進行人體臨床一期試驗

2014年──

浩鼎二度獲中研院技轉授權，並與中研院簽署OBI-833授權合約

2015年──

3月間 浩鼎以310元掛牌上櫃

12月間 盤中來到755元、終場收740元，創掛牌來新高

2016年──

2月間 證券營業員建議下，翁啟惠代女處分10張，出脫持股3天後，浩鼎宣布解盲失敗

4月間 檢調單位對浩鼎首度發動偵查行動，翁啟惠自美返國，隔天張念慈等人被列內線交易被告

4/21 翁啟惠被士林地檢署列為貪汙罪被告

2017年──

1/9 士林地檢署偵查終結，依2個貪污罪嫌，對翁啟惠提起公訴

2/15 士林地方法院首度開庭審理本案

2018年──

6/7 翁啟惠接受《ETtoday》法律雲專訪，案發後首度公開說明

8/28 浩鼎案辯結，翁啟惠發表聲明：假如我不是翁啟惠，會這樣相待嗎？

12/28 浩鼎案一審宣判，翁啟惠無罪

2019年──

1/21 士林地檢署放棄上訴，翁啟惠無罪確定

