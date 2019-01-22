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蒲度當選美參議院海權委員會主席　自詡「中國觀察者」反華色彩鮮明

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▲▼美國聯邦參議員蒲度（David Perdue）。（圖／翻攝美國會網站）

▲美國聯邦參議員蒲度。（圖／翻攝自美國會網站）

軍武中心／綜合報導

美國參議院海權委員會近期人事異動，主席一職由喬治亞州共和黨參議員蒲度（David Perdue）接替密西西比州的同黨參議員韋克爾（Roger Wicker）。前者反華立場鮮明，向來自詡「中國觀察者」（China observer），並號召海軍擴充實力，以應對來自中方的威脅。

海權委員會是參議院最重要的委員會之一，負責監督和指導海軍的發展。蒲度就職後也號召海軍繼續擴軍。他表示，美國目前是二戰以來最小的陸軍和一戰以來最小的海軍，同時也是最古老、最小的空軍，如今面臨來自中國、朝鮮、俄羅斯和伊朗的複雜威脅。

▼科羅拉多號潛艇。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼科羅拉多號潛艇正式服役。（圖／翻攝自美國海軍官網）

蒲度強調，強大的海軍艦隊對於阻止全球侵略、投射力量和支持美國的盟友至關重要，海上力量小組委員會將為海軍和海軍陸戰隊提供重要的監督和支持，以滿足日益增長的任務需求。

根據外媒報導，海權委員會主席由反華色彩鮮明的政治人物接任，可以看出共和黨對中國的態度；蒲度將在任期內推進哥倫比亞級核潛艇的建設。值得一提的是，蒲度所在的喬治亞州是美國的海軍重鎮，該州擁有9處軍事設施，包括40年歷史的國王灣潛艇基地（Naval Submarine Base Kings Bay）。國王灣潛艇基地是美國東海岸最重要的戰略潛艇基地，例如三叉戟-D5潛射道導彈就保管其中。

▼三叉戟II潛射彈道導彈。（圖／路透社）

▲▼美國三叉戟II飛彈,潛射彈道導彈,三叉戟飛彈。（圖／路透社）

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