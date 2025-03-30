青年軍成軍80周年特展　李君山教授：戰爭殘酷，別把「假的玩成真的」

▲▼「尋找80年前的一位青年系列活動」記者會，左二為「老兵」潘長發，右一為楊維真教授，右二是李君山教授。（圖／記者隋浩志攝）

記者隋浩志／台北報導

為紀念抗戰勝利80周年，「尋找80年前的一位青年—『青年軍』成軍80周年特展暨系列活動」特展在台北市中山堂展出，今天的記者會上，青年軍「獨立憲兵團」的「老兵」潘長發受邀出席，侃侃而談他在鳳山推動設置「七七抗戰勝利紀念碑」的過程。由於他曾被派任為美國駐韓第七師第一旅的少校副營長，見過韓戰後的景象，也特別強調戰爭的殘酷性，國人應努力保衛得來不易的和平。

「尋找80年前的一位青年」特展，是由台北市感恩協進會主辦，中興大學歷史學系教授李君山教授今天表示，他也是「青年軍」二代，父親是206師，而他剛好是歷史研究者，又研究軍事，所以特別有感，因為就歷史的角度來說，台灣是一個好地方，很「乾淨的地方」，希望這樣的平安，能夠再保個30年、50年。

在4月3日另有演講的李君山教授表示，台灣過去打過最大的一次戰爭是1895年的「乙未割台」，日本人武力征服台灣，之後其實沒什麼戰爭，1949年後，因為在台灣海峽、在金門「打贏了」，也才有目前的和平，現在講戰爭其實都是很嚴重的，「老人家都會很難過」，因此他也希望千萬不要因為政治，把「假的玩成真的」。

今天上午，主講「青年軍與東北內戰」的楊維真教授則表示，他的父親是青年軍第209師，在福建的時候，曾準備在戰後來台接收，除了先學過台語、日語，也接受過「台灣風土民情」等課程，國府當時是若派青年軍208師、209師來台，相信結果可能不一樣，如果當年老兵的後代知道這事，希望能勇敢地將所知的事實說出來。

楊維真也有感而發的表示，「我的父親參加過八年抗戰與四年的內戰」，可以說，「人生最精華的12年都在戰場上度過」，30歲才來台灣，經常對兒女說「人生像是浮萍」，也不知道為什麼活下來的是自己。

楊維真表示，他印象很深刻的是，小時候晚上睡覺，都會聽到父親「在喊，一直在喊，喊什麼不知道」，後來有機會接觸到一些長輩，才知道很多都有相同情形，這些都是經歷戰場後的創傷，只能說「百戰之後活著的是僥倖」。

楊維真表示，因為在戰場上僥倖活著，所以必定有「任務」，就如同潘長發伯伯一樣，用一己之力，推動地方政府興建「七七抗戰勝利紀念碑」，相信這也是一種救贖。

台北市議員秦慧珠今天也表示，老兵凋零，因為既然知道青年軍有這麼多的歷史，更要保存歷史，她也自費做了兩支影片，也「希望今天是一個開頭」，讓後代都可以知道過去的這段歷史，讓大家都記得他們。

▲到場的青年軍207師的老兵李慶榮與201師「老兵」劉發貴伯伯。

今天的記者會，也另有兩位青年軍老兵到場，分別是青年軍207師的老兵李慶榮伯伯，與曾參加過古寧頭戰役的201師「老兵」劉發貴伯伯。其中，劉發貴還特別表示，在金門保衛戰的戰鬥過程中，他的右眼被前方砲彈打起沙石打傷，第二天後送台灣，住了近一年的醫院，但視力也從此不行了。

▲「榮恩之聲合唱團」獻唱。

為了表示對這些當年的「老兵」表示敬意，記者會也特別安排「榮恩之聲合唱團」獻唱《十萬青年十萬軍》、《青年軍軍歌》、《鋼鐵的心》、《感恩的心》等歌曲，同時也帶大家重回過去的大時代。

台北市感恩協進會理事鍾蕾妮表示，這次展覽從即日起展到4月10日，地點在中山堂二樓，內容涵蓋青年軍從號召、抗戰、復員、第二次召募、國共內戰、保衛台灣到來台建設的各個階段，相關文物，主要是由中國青年軍協會和國民黨文化傳播委員會提供，希望透過圖文、實物展示及口述歷史影片，完整呈現青年軍的歷史貢獻。同時，活動也將尋找第一、第二期青年軍及其後代，如果有知道的朋友，也歡迎與主辦單位聯絡，電話0925141913。