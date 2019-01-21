　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

伊朗稱準備毀滅以色列　「我們等著看以色列的下場」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼敘利亞首都大馬士革出現被空襲的火光。（圖／路透社）

▲敘利亞首都大馬士革被以色列空襲的火光。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

以色列空軍在21日凌晨，分別從西部、西南部和南部，3次空襲了敘利亞境內，造成4名敘利亞士兵死亡，6名人員受傷。對此伊朗空軍指揮官警告，將與以色列展開決戰，阻止以色列對敘利亞的襲擊，「我們準備好對以色列造成毀滅性的破壞，等著看以色列的下場」。

以色列空軍對敘利亞的境內的軍事設施發動攻擊，包括敘利亞的武器儲存設施、以及伊朗在敘利亞境內設立的情報站、訓練營。以色列之所以會空襲敘利亞，是因為以色列在20日的時候，在戈蘭高地攔截到一枚從敘利亞境內發射的導彈。

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之前聲稱，只要伊朗的部隊繼續部署在敘利亞，以色列就會繼續打擊敘利亞，「我告訴你，快離開那裡，我們不會停止攻擊」。

伊朗革命衛隊指揮官賈法里（Mohammad Ali Jafari）表示，「以色列準備等著被伊朗精準的飛彈命中的那一天，為所有遭受壓迫而流血的穆斯林展開報復」。

伊朗的《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）援引賈法里的話說，「納坦雅胡的威脅是荒謬的，伊朗將把所有的軍事顧問留在敘利亞，我們曾沒把你的荒謬威脅看在眼裡，不要玩獅子的尾巴」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
許瑋甯困憂鬱症2年　曝原因「不是不想出來」
KTV自拍！長髮女「慘白陰笑」入鏡　中壢人曝：曾合照多1隻手
億萬富豪自轟！左手拿槍爆頭「燒洞慘死」　友人：他不是左撇子

關鍵字：以色列,伊朗,敘利亞,戈蘭高地,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／「快看樹懶X」下秒撞前車！員警一問...兒子全招了　1.9萬人笑噴：太荒謬XD

影／喜宴甜點吃冰淇淋！他見「霸氣小美」本尊驚呆　網笑噴：腦袋會結冰

影／養鳥房客「屋內放飛5年」！冷氣機藏飼料瀑布…整間發霉混鳥屎

影／每周玩4天！中壢夜市肌肉哥「徵老闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

快訊／熱水瓶爆炸失火！2娃獨困家中狂哭…路過高三生衝3F　手軟抱出1歲娃

應付爸媽！她徵假男友陪過年「1天1萬元」　吃住全包再加碼：帥的話可以...

影／一臉超痛苦！爆乳直播妹「面部扭曲照」外流　網1秒歪樓：桌子下是什麼

獨／澎湖父母出門「留2娃在家」起火！救人高中生現身回應　一句話萬人讚爆

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍進行溝通

伊朗稱準備毀滅以色列　「我們等著看以色列的下場」

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍進行溝通

伊朗稱準備毀滅以色列　「我們等著看以色列的下場」

美推導彈防禦計劃　環時：超級面子工程買不來絕對安全

遼寧艦預計今晚出海試航　解放軍發布黃海海域航行警告

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

中共不放棄武力犯台　嚴德發：一國兩制就是要消滅中華民國

逼幫「胖洋男」脫褲擦屁股！長榮空姐現身爆哭：忘不了他呻吟

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

影／已知最深「藍洞」達300米　孫悟空拔定海神針就在這裡

最強SOLO新人！姜丹尼爾四月單飛出道　朴志訓2月開個人FM

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

寒冬送暖！合庫協助花蓮基層少棒紮根　捐贈球衣球鞋

回應林濁水高級酸　韓國瑜：富貴人家不懂基層心態

面積逾10萬平方米　2千年前「新莽時期」鑄幣廠文物曝光

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

軍武熱門新聞

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印..

升級版殲-15曝光將上002航..

F-22 vs. F-35誰更..

遼寧艦預計今晚出海試航

環時：美導彈防禦計劃買不來絕對..

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

伊朗稱準備毀滅以色列

新一代國造戰機最快15年後量產

中越西沙海戰45周年　解放軍擊..

嚴德發：一國兩制要消滅中華民國

NASA：嫦娥四號沒有造假

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

台大教授協助開發大陸超級鋼

漢光　軍艦赴備戰區集結備戰

更多熱門

相關新聞

1hr空襲3次！以國空軍狂轟敘國　4敘國士兵死

以色列空軍在21日凌晨，分別從西部、西南部和南部，3次空襲了敘利亞境內，造成4名敘利亞士兵死亡，6名人員受傷。官方聲明中指稱，以色列空軍在1個小時內，對敘國進行空襲，造成人員的傷亡。

土耳其總統熱線川普：準備接收曼比季

遼寧艦預計今晚出海試航

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印度

伊朗2比0輕取阿曼　晉級8強一球未丟

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面