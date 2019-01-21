伊朗稱準備毀滅以色列　「我們等著看以色列的下場」

▲敘利亞首都大馬士革被以色列空襲的火光。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

以色列空軍在21日凌晨，分別從西部、西南部和南部，3次空襲了敘利亞境內，造成4名敘利亞士兵死亡，6名人員受傷。對此伊朗空軍指揮官警告，將與以色列展開決戰，阻止以色列對敘利亞的襲擊，「我們準備好對以色列造成毀滅性的破壞，等著看以色列的下場」。

以色列空軍對敘利亞的境內的軍事設施發動攻擊，包括敘利亞的武器儲存設施、以及伊朗在敘利亞境內設立的情報站、訓練營。以色列之所以會空襲敘利亞，是因為以色列在20日的時候，在戈蘭高地攔截到一枚從敘利亞境內發射的導彈。

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之前聲稱，只要伊朗的部隊繼續部署在敘利亞，以色列就會繼續打擊敘利亞，「我告訴你，快離開那裡，我們不會停止攻擊」。

伊朗革命衛隊指揮官賈法里（Mohammad Ali Jafari）表示，「以色列準備等著被伊朗精準的飛彈命中的那一天，為所有遭受壓迫而流血的穆斯林展開報復」。

伊朗的《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）援引賈法里的話說，「納坦雅胡的威脅是荒謬的，伊朗將把所有的軍事顧問留在敘利亞，我們曾沒把你的荒謬威脅看在眼裡，不要玩獅子的尾巴」。