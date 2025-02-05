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用AI擘劃智慧國防新藍圖　中科院推出ANILA營運管理平台

軍聞社／記者李恬恬報導

中山科學研究院在政府主導研發的「生成式AI對話引擎TAIDE」基礎上，打造ANILA （Advanced NCSIST Interactive Language AI）營運管理平臺，初期加值行政與營運管理AI應用，強化行政效率與提升營運決策能力，未來將推廣於國防相關運用，以有效發揮不對稱作戰能力。 　

中科院表示，TAIDE是由現任國安會諮詢委員李育杰率領的國內頂尖學府團隊所推出的大型語言模型，為全球第一個以繁體中文為主，且可信任、符合本土文化需求的AI基礎模型，適用於百工百業，有助於促成軍民通用的AI轉型，進而創造出具高度安全性的AI解決方案。 　

中科院指出，在TAIDE大型語言模型基礎下研製的ANILA營運管理平臺，可配合資安實體隔離政策，確保在與外界隔絕的封閉網路中，提供安全且穩定運作。ANILA運用檢索增強技術（Retrieval Augmented Generation，RAG），整合內部人事管理、採購流程及總務營運等作業規範，打造出高效率的作業流程，同時建立AI客服機制，提供人性化且貼合需求的智慧化服務，讓使用者透過語音或文字提問，即時獲得精準的解答與指引，提升作業流程的順暢度與解答的完整性。 　

此外，中科院也利用AI代理人 (AI Agent) 技術，串聯各式營運與製造管理資訊系統，實現生產期程、財務管理、品質監控及物件流向等數據的即時分析。因此，可透過ANILA營運管理平臺迅速掌握營運指標與制定快速且精準的營運決策。 　

中科院進一步表示，該院長期專注國防科技研發，累積多年國防相關系統發展經驗且蒐集大量數據。未來考量臺海作戰環境與國軍作戰需求，將匯集國軍各式作戰準則與教則等軍事領域資料及各項演訓與武器蒐集數據導入ANILA營運管理平臺，並搭配戰場情資整合技術，產出具作戰價值的資訊，提升各式裝備智慧化能力，成為第一個專責國防事務的生成式AI決策平臺。

中科院強調，面對兩岸局勢瞬息萬變，ANILA可結合虛實整合技術，運用既有資料庫及建模所蒐集之數據與參數，在虛擬環境中產生多樣化戰場情境，持續優化戰場情研、指管與武器自主能力，也能針對研發中新世代裝備系統，透過模擬進行快速試驗、分析與優化，縮短研發期程與降低產製成本，並擴展戰術應用層面與提升作戰效益。透過「邊演練、邊修正」模式，可配合各軍種需求開發AI決策應用系統，大幅提升國軍戰備應變能力，使我國邁向智慧國防新的里程碑。

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