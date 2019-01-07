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喵喵卡水泥牆哀號！消防員使出絕招開路　一見牠就想收編

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▲▼消防隊員拆出救出喵星人。（圖／翻攝自嘉義市消防局）

▲消防隊員拆出救出喵星人。（圖／翻攝自嘉義市消防局）

地方中心／嘉義報導

老是愛往狹窄的地方鑽，是每隻貓咪共同的嗜好之一，不過，嘉義有一隻貓咪卻因此受困在鐵皮包覆住的水泥牆內，苦苦哀號，幸好被熱心店員發現趕緊請求消防隊員幫忙。而消防隊員使出功夫，拆除鐵皮後，一見到受困小貓，不禁大喊「唉阿！好可愛喔～」也想把牠留在身邊。

消防局指出，第二分隊日前接獲勤務指揮科派遣，在吳鳳南路有一隻貓咪受困牆壁內，於是拆屋救出小貓。當時一家機車行店員指引消防員來到疑似小貓受困的地點，表示有聽到小貓受困聲音，並已自行在牆壁上鑿了一個洞，消防員評估後，確實聽到貓叫，隨後並以軍刀鋸將牆壁裝潢鋸開。

不過，經過消防隊員一番努力好不容易鑿出一個洞，並以手電筒探照，卻沒有發現貓咪蹤影，只好往屋外再次尋找可能位置，最後在一處以鐵皮包覆住的水泥牆內，傳出貓叫，經拆除鐵皮後，終於看見受困小貓。

幸好小貓咪看起來十分健康，不過這四周看來並無任何縫隙，消防隊員也真不知道牠是如何讓自己陷入困境之中，還好順利重獲自由。

當時到現場協助救援的劉姓消防員，熟練的將小貓抱在身上，並說要不是家裡已經養4隻了，真想把牠留在身邊，且之前所飼養的4隻小貓也都是在各種不忍的情況下被他救起的，還好這隻受困牆內小貓很幸運，被救了出來，希望牠不會再誤入歧途了。

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關鍵字：貓咪,牆縫,消防員

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