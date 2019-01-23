處理兒虐案不能等！法務部：目標檢察官一週內介入

▲檢察官蔡沛姍，說明兒虐案件處理流程。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

兒虐案件頻傳，引發民眾激憤，更常常訴諸私刑正義解決。為了降低兒虐案件發生，法務部今天公布新的措施，未來將加速通報機制，目標在1到2週內，檢察官就介入處理兒虐案，以盡早保存證據。另外也會建立兒虐案件的死亡回顧機制，希望能仿造歐美國家，降低1／4兒虐死亡案件。

法務部檢察司蔡沛姍指出，以往兒虐案件的處理流程，多由醫院、學校、警局撥打電話113，通報各縣市政府家庭暴力防治中心，而後家防中心評估過後，認為有兒虐案情時，再轉介給兒少檢傷醫療整合中心、並通知警方。而警方也會報請轄區地檢署檢察官後，再啟動偵查作為（調閱監視器畫面、約談施暴者等），警方結案後報請地檢署檢察官，這時檢察官才會介入偵辦。以上流程快的話3個月，慢則半年，這時許多證據資料（監視器畫面、目擊證人）都已經消失。

為了加速兒虐案件處理流程，法務部決定通報各地檢署，均成立「婦幼專組」或專責檢察官。未來只要兒虐案件經家防中心社工訪視，並與轄區員警評估後，就可以直接通報檢察官，檢察官這時就能介入偵辦，調取監視器畫面、傳喚被告證人，以保全相關證據。蔡沛姍表示，這樣介入的時間就會大幅縮短，目標在1到2週內就能介入。

此外，法務部也挑選台中、高雄、橋頭、花蓮4個地檢署，就相驗6歲以下兒童非病死的案例，進行調查，以配合衛福部國民健康署試辦中的研究計畫，建置「兒童死亡回顧」資料庫。希望能藉此分析兒虐案件的高風險案件，找出危險因子，並在制定政策時，加以預防。蔡沛姍表示，歐美國家早在30年前就開始建置資料庫，據統計，已經有效降低兒虐死亡案件1／4。

▲檢察官蔡沛姍。（圖／記者吳銘峯攝）