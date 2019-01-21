高雄女童玩洗車噴氣嘴死亡？　檢警將父親依「過失致死」法辦

▲小女童父親當時在自助洗車區 ，發現女童臉色不對自行送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營自由三路一間加油站驚傳一名3歲女童送醫不治，女童的母親在臉書發文，跪求民眾在1月20日下午兩點半到三點十分之間，有拍到女兒的行車記錄器跟監視器畫面，想要了解真正的死因。警方已經介入調查，女童父親供稱女兒突然臉色不對，才趕緊送醫急救，檢警初步相驗女童沒有明顯外傷，檢察官指示警方將女童父親依「過失致死罪」嫌疑人移送。

女童的母親在臉書發文求影像，就是在1月20日下午兩點半到三點十分行經高雄市左營區自由三路黃昏市場旁一間加油站時，有拍到一名身穿白色花朵洋裝的小女童身影的行車記錄器或監視器畫面，希望能夠提供，因為小女童在這段時間當中被從加油站送往醫院後不治，這名傷心母親想要找真相，也在臉書底下留言質疑：「說是小朋友玩洗車用的空氣噴槍，噴進嘴」，所以想要找到畫面來還原。

警方發現這起案件是3歲小女童被送往醫院不治，院方主動通知員警來調查，女童是跟父親一同到了加油站的自助洗車區，女童父親跟警方供稱當時自己正在整理車子，女童單獨在車內，第一時間有發現女童有在玩噴槍，但是當時也不以為意繼續整理車輛，過了一會就發現女童臉色不對勁，所以趕緊自己開車將女童送往了醫院，他自己也不知道發生了什麼事。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪這間加油站，加油站員工表示，他們也不清楚狀況，直到警方前往調閱監視器，才知道有這個情況，不過女童在21日進行初步相驗，並沒有發現明顯外傷，這讓檢察官也覺得不太尋常，要求將女童父親依照過失致死罪嫌疑人一起隨案移送。

女童的母親在21日晚上有來到派出所要求要看監視器畫面，不過檢察官依照「偵查不公開」的理由，沒有同意給女童母親觀看畫面，所以女童母親才轉而到臉書跪求影片，初步了解，監視器畫面當中並沒有拍到女童身影，只有女童父親整理車輛外觀的情況，但這起案件還是得等到檢方調查後才能夠明瞭。