「偵查不公開」更嚴格　法界：影響被告人權，恐釀冤案

▲在偵查不公開將要更嚴格的狀況下，會有多少個翁啟惠案件再發生？（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院會同行政院最近修正「偵查不公開作業辦法」，對媒體報導偵查中的案件，作出嚴格限制並畫定採訪禁區，避免資訊不當外洩。法界人士認為，「偵查不公開」的目的就是為了保障被告名譽，一旦限制更嚴格，民眾無法獲得更正確資訊，屆時形成民意未審先判，可能造成更多冤獄。

現有偵查不公開作業辦法明訂「國家安全」、「對社會治安有重大影響」、「重大災難」、「其他社會矚目案件」有適度公開必要；並規定可適度揭露資訊，但對犯罪行為不宜詳盡描述，也「不得」加入個人評論。新辦法將「不宜」改為「不得」，限定更加嚴格。

監察院日前通過彈劾案，彈劾新北市員警粘峻碩及檢察官詹騏瑋，理由是2人偵辦竊盜案草率，導致被告陳建國自認蒙冤無處可申自殺身亡。雖是小小的竊盜案，但因被告名譽無法獲得平反，最後只能以死明志。法界人士認為，若更嚴格限制偵查不公開，未來這類冤案可能會再增加。

法界人士指出，現今媒體競爭激烈，在未經法院公開審理之前，媒體就會揣測案情；又或者媒體直接對檢調機關、犯罪嫌疑人採訪，檢調單位一旦公開所偵查的內容後，再經媒體傳播，以及適度的加油添醋，就很容易形成全民公審，對被告未審先判。尤其在限制「偵查不公開」後，狀況將更嚴重。

此種逼迫被告先受到社會輿論的譴責的狀況，在法院公開審理後，如果最後判決的結果與一開始媒體揣測有差異，人民就會認為司法不公。此類案件實在太多，例如前中研院長翁啟惠，在浩鼎內線交易案中，被列為貪汙罪被告起訴，一審無罪，檢方最終放棄上訴，形同承認當時起訴的錯誤；但翁啟惠在偵查不公開的狀況下，早已被全民公審，名譽早已掃地，至今仍難以回復。因此法界人士認為，假使被告是無辜的，在「偵查不公開」受嚴格限制的情況下，被告形象也已受到無法回復的損害，很難擺脫社會大眾留下的刻板印象。