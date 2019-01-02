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歲末做公益！企業揪伴淨灘撿垃圾　聖誕送愛鼓勵孩童

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▲▼CSR活動，企業社會責任，琳得科，淨灘，永安兒童之家。（圖／琳得科提供）

▲琳得科員工分組進行淨灘活動，不少同仁也把家裡的小朋友一起帶到現場，深刻感受垃圾對於大自然的危害。（圖／琳得科提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲末送暖讓人格外難忘，而這也是許多企業關懷、回饋社會的時節。近幾年多數企業致力於投入CSR（Corporate Social Responsibility，企業社會責任）活動，期望為社會盡一點心力，也以自身拋磚引玉，藉此吸引其他單位更加關注公益活動。琳得科先進股份有限公司除了舉辦生物多樣性講座，推廣保育理念，這幾年更開始帶領員工走出辦公室，實際參與淨灘、植樹、人文關懷等活動，讓員工及眷屬透過身體力行，了解CSR活動所蘊含的意義。

淨灘半天垃圾量驚人　員工驚呼：「減塑生活」才是根本之道

每當天氣正好或特定節日就會擠滿遊客的沙灘，在人潮散去後總會留下許多人為垃圾，其中又以塑膠製品最常見。雖然公家機關會定期清理，但這些廢棄物就算經過數十年也不會分解，不僅危害海洋生物，經過食物鏈的循環，最終受害的仍是人類。近期琳得科舉辦的淨灘活動行前說明會上，主辦人廖小姐播放塑膠微粒如何侵害環境並影響人類的影片，透過媒體報導，讓員工思考淨灘活動的意義，並反思自己在日常生活中可以採取什麼行動，以減少對環境的傷害。

淨灘活動當天，許多員工都帶著眷屬一同參加、響應環保理念，在董事長持田欣也的帶領下，大家分組撿拾沙灘上的垃圾，除了細小的塑膠碎片及針頭外，也看到不少鐵鋁罐甚至是鐵管等大型垃圾，令參與的員工相當驚訝。而主辦人廖小姐表示：「同仁透過淨灘，能體會垃圾減量的重要，並實際落實在生活當中。」日常生活中不是只有花半天時間撿垃圾，琳得科最希望的還是引導員工、大眾貫徹「減垃圾」的理念，一次淨灘能做的有限，減少平常生活中製造的垃圾，才是解決問題的根本之道。

▲▼CSR活動，企業社會責任，琳得科，淨灘，永安兒童之家。（圖／琳得科提供）

▲淨灘活動結束後，測量各組撿拾的垃圾重量，員工們都直呼驚人。

員工募集愛心聖誕節送暖　助兒童之家營運、點亮創傷兒希望

除了推廣環境保育，琳得科也重視人文關懷，特別是兒童議題，因此從前年便開始舉辦「來自聖誕老公公的禮物」活動，募集同仁的愛心再送至小朋友手中，接受愛心的「永安兒童之家」工作人員表示，除了物資的需求外，機構營運的支出也相當龐大，因此不論是以何種方式付出關懷，對他們來說都是很大的支持。

▲▼CSR活動，企業社會責任，琳得科，淨灘，永安兒童之家。（圖／琳得科提供）

▲琳得科員工前往永安兒童之家，代表企業獻上募集的愛心。

為了培養孩童獨立自主的觀念，更為了陪伴他們成長，永安兒童之家引進許多設施，如魚菜共生的空間及遊戲治療室，前者透過小朋友與動物的互動，讓他們理解「付出」與「愛」的重要性，後者則是在專業老師的帶領下，觀察孩童的心靈狀態，並施以適當的引導教育。

▲▼CSR活動，企業社會責任，琳得科，淨灘，永安兒童之家。（圖／琳得科提供）

▲永安兒童之家特別設置的魚菜共生裝置，讓孩童在與動物的互動中，體會「付出」與「愛」的重要與成就感。

雖然CSR活動需要經過長時間的推行才能看見效果，但許多企業如琳得科已紛紛跨出第一、第二步，儘管每個人的力量看似不大，但整個企業一點一滴累積起來，便能為社會帶來巨大的影響。琳得科認為，環境保育不只淨灘，而需從生活做起，人文關懷更要持續並透過許多管道實行。將CSR活動視為己任的企業會持續努力，期望與員工同步將CSR精神落實於生活，並帶動身邊的親朋好友，一同關懷生活的環境與社會。

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