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竹市環保局好貼心　1/24寶特瓶3個換環保酵素1瓶

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▲「環保酵素兌換活動」，本（1）月24日上午10點舉行。（圖／新竹市政府提供）

▲「環保酵素兌換活動」，本（1）月24日上午10點舉行。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

曆春節將近，新竹市環保局配合行政院環保署國家清潔週，特別辦理「環保酵素兌換活動」，本（1）月24日上午10點在大潤發湳雅店1樓賣場入口處，民眾攜帶3個寶特瓶空瓶（瓶底有♳1號塑膠材質），即可兌換1瓶600cc環保酵素，每人限換1瓶，限量500瓶，換完為止。環保局鼓勵民眾踴躍參與兌換，既能廚餘減量循環再利用，又不會污染生態，一起來年終大掃除，潔淨居家環境過好年。

活動當日現場特別邀請台灣愛酵環保協會新竹分會分享酵素製作，包括實物展示、製作流程看板與宣導DM（製作方法及用途說明），告訴民眾在家透過簡單步驟，即可自製環保酵素，除可減少居家廚餘量之外，環保酵素更可取代化學清潔劑，經濟實惠又能守護環境。

台灣愛酵環保協會新竹分會總監廖慧敏表示，環保酵素是利用廢棄果皮菜葉，例如鳳梨皮、檸檬皮、橘子皮及菜葉等，以水：蔬果皮：黑糖 = 10：3：1的比例，放入空桶後攪拌均勻，蓋上瓶蓋密蓋，記下製作日期，在發酵期間的前一個月，記得每天打開瓶蓋釋放發酵氣體避免爆瓶，並重新攪拌均勻，讓浮在表面的白色菌膜與蔬果皮，可以均勻混入糖水中，這樣才能夠讓發酵更完全。發酵三個月後，即可開始使用。環保酵素製作過程如有疑問，可洽詢廖小姐0921-155371或游小姐0937-693305。

廖慧敏總監進一步說明，環保酵素有多種用途。當清潔劑時，可以清潔蔬果、餐具、地板等，洗衣時加入更能除臭乾淨，倒入水管內可疏通水管、淨化下水道，稀釋後當肥料讓植栽生長茂盛。廖慧敏總監說，該協會目前協助新竹農產運銷股份有限公司，使用環保酵素淨化果菜市場的下水道及周邊環境，讓市場內蟑螂、老鼠減少很多，同時臭味也明顯降低，效果顯著。

新竹市環保局長江盛任表示，他自己平日很注重廚房的環境衛生，特別喜歡使用環保酵素清理廚房厚重油垢，只要拆下抽油煙機的集油槽，倒入酵素靜置一晚，隔天沖洗，立即乾淨見效。因此非常推薦民眾，改用除污效果一級棒、無毒又友善環境的酵素，來代替一般清潔劑，鼓勵大家一同為環境永續盡心力，提供下一代更美好的環境。

環保局提醒民眾，今（108）年1月28日到2月3日國家清潔週期間，邀請全民總動員一起除舊布新，清掃整理居家及周邊環境整潔。另環保局於1月26日（六）結合全市122里辦理「環境友善日-聯合清掃活動」，共同迎接乾淨、美好的年節假期，歡迎各里踴躍報名，報名窗口為環境衛生管理科吳小姐03-5368920分機4010。

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關鍵字：新竹市環保局

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