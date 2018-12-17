　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

竹市香山海水川溪遭污染　環保局重罰250萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香山區海水川橋下支流野溪上游，疑因混凝土業者造成溪水污染。。（圖／新竹市政府提供）

▲香山區海水川橋下支流野溪上游，疑因混凝土業者造成溪水污染。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局昨（16）日接獲民眾通報，香山區海水川橋下支流野溪上游，疑因混凝土業者造成溪水污染，稽查人員昨今二日多次至現場採樣，並祭出250萬重罰，詳細檢驗結果出爐將倍數增加罰款，要求今日完成污染水體抽除及死魚清除，且依違反水汗染防治法移送法辦。環保局呼籲不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待。

泰欣混凝土製品有限公司位於香山區大湖路167巷，目前負責營運者為鑫磊水泥製品股份有限公司，廠區設置2個40噸圓形桶槽，分別盛裝地下水及凝固劑，從事劣質混凝土攪拌用，疑因桶槽破損發生洩漏，液體沿廠內排水溝排放至於場區旁排水渠道，污染海水川橋下支流野溪，河段為大湖路167巷至61號西濱公路。

新竹市政府昨日獲報後隨即由環保局、產發處、都發處等組成稽查小組前往現場，於場內洩漏處及場外排水渠道分別採樣檢驗，查鑫磊公司未申請水泥製品污水排放許可，且排放水不符標準將裁罰250萬元，並依違反水汗染防治法移送法辦，待詳細檢驗結果出爐，會再倍數增加罰款。

環保局表示，請附近居民近期勿取水，更呼籲不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

ET快訊
獨／促轉會新台幣改版要450億！徐永明：根本不用全改
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨

關鍵字：新竹市環保局,海水川溪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇澳環保生力軍　垃圾清運車暨廢油回收車上路

婦幼安全深耕校園　勝利國小宣導師生千人

愛在聖誕　宜蘭聖誕音樂會

一周阻詐3件假投資真詐騙　婦人再入愛情陷阱警勸阻

韓國瑜捧紅高雄白玉苦瓜　屏東青皮苦瓜脆甜又回甘

台南警打擊糾眾滋事演練逼真　民眾拍手叫好

彰化爌肉飯不能亡！　陳文彬開直播「守護台灣豬隊友」　

發展美食觀光　韓國瑜期望舉辦米其林大賽

展望會攜手扶輪社送愛　建置專業舞蹈教室嘉惠花蓮學子

阮阿公扮聖誕老公公　小4生要求抱抱：想念離世的阿公

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

蘇澳環保生力軍　垃圾清運車暨廢油回收車上路

婦幼安全深耕校園　勝利國小宣導師生千人

愛在聖誕　宜蘭聖誕音樂會

一周阻詐3件假投資真詐騙　婦人再入愛情陷阱警勸阻

韓國瑜捧紅高雄白玉苦瓜　屏東青皮苦瓜脆甜又回甘

台南警打擊糾眾滋事演練逼真　民眾拍手叫好

彰化爌肉飯不能亡！　陳文彬開直播「守護台灣豬隊友」　

發展美食觀光　韓國瑜期望舉辦米其林大賽

展望會攜手扶輪社送愛　建置專業舞蹈教室嘉惠花蓮學子

阮阿公扮聖誕老公公　小4生要求抱抱：想念離世的阿公

半導體景氣冷！明年設備支出由正轉負、衰退8%

RC直播在台深耕七年　打造直播界最高規格頒獎典禮

黃背心爆發、恐攻5人喪生　波蘭外長：法國是歐洲病夫！

5個韓妞IG追蹤起來！神穿搭+化妝技巧必須學習

第三航廈開挖..讓機捷軌道變位超過警戒值　桃機將放緩開挖速度

「度小月原始店」暫停營業原因曝光！　知情人士爆料：XX談不攏

俠客不看好勇士能完成3連霸　因內鬥會自我毀滅

混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」

話變多了！朱立倫開會幽默致謝同仁：你們論文拿學術獎金記得分我

蘇澳環保生力軍　垃圾清運車暨廢油回收車上路

地方熱門新聞

千隻鳥糞如雨下　稻作鹹死無收成

提振美食觀光　韓國瑜：舉辦米其..

世界第三毒僧帽水母　竹南沙灘現..

熱褲辣妹　六合夜市熱舞快閃

議長寶座之爭暗潮洶湧　考驗黨部..

台南跨年晚會　金曲歌王迎新年

桃市府局處長頻被關注　是否受鄭..

蔡碧仲任期將至　捨不得離開花蓮

守護台灣豬　 陳文彬捍衛爌肉飯

老翁闖快速路　人臉辨識系統發威

阮阿公扮聖誕老人　小4生想阿公..

80歲台中爺賣菜苦：一天賺不到..

邱奕勝、李曉鐘將順利連任桃正、..

瑞士少女峰求婚　正妹女警嫁消防..

更多熱門

相關新聞

凝固劑誤流入溪　吳郭魚跳岸自殺

新竹市靠近中華路五段61快速道路旁的海水川橋，被民眾發現疑似上游工廠非法偷排廢氣有機溶劑，整條溪流被染成紅銅色，連小溪內內最不挑飼養環境的吳郭魚都群體翻肚，當地瀰漫著一股刺鼻的有機溶劑味，溪流的兩旁作物也難逃倖免，溪中的吳郭魚，更是被毒到「跳岸自殺」。

關帝廟好空品物聯網　守護好空氣

培育環保知識家　竹市選手出征全國

世界清潔日　竹市菸灰不落地

竹市特製防蚊紗網　杜絕登革熱

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面