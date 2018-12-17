竹市香山海水川溪遭污染　環保局重罰250萬

▲香山區海水川橋下支流野溪上游，疑因混凝土業者造成溪水污染。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局昨（16）日接獲民眾通報，香山區海水川橋下支流野溪上游，疑因混凝土業者造成溪水污染，稽查人員昨今二日多次至現場採樣，並祭出250萬重罰，詳細檢驗結果出爐將倍數增加罰款，要求今日完成污染水體抽除及死魚清除，且依違反水汗染防治法移送法辦。環保局呼籲不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待。

泰欣混凝土製品有限公司位於香山區大湖路167巷，目前負責營運者為鑫磊水泥製品股份有限公司，廠區設置2個40噸圓形桶槽，分別盛裝地下水及凝固劑，從事劣質混凝土攪拌用，疑因桶槽破損發生洩漏，液體沿廠內排水溝排放至於場區旁排水渠道，污染海水川橋下支流野溪，河段為大湖路167巷至61號西濱公路。

新竹市政府昨日獲報後隨即由環保局、產發處、都發處等組成稽查小組前往現場，於場內洩漏處及場外排水渠道分別採樣檢驗，查鑫磊公司未申請水泥製品污水排放許可，且排放水不符標準將裁罰250萬元，並依違反水汗染防治法移送法辦，待詳細檢驗結果出爐，會再倍數增加罰款。

環保局表示，請附近居民近期勿取水，更呼籲不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，絕不寬待。

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