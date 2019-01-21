「強盜說」延燒　柯文哲回嗆：最討厭喊獨立又要在大陸做生意

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，引起太過親中爭議，民進黨立委段宜康21日在臉書發文時用「一隻眼睛的鹿」故事回擊，質疑柯的兩岸一家親立場，柯文哲受訪時也回應指出，「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。

柯文哲日前表示，蔡英文政府的親美立場，就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，強盜說我只看到錢，「這理論是對的，可是你忘記還有一個中國」，言論一出引起熱議，也被質疑太過親中。

柯文哲的「強調說」言論持續延燒，段宜康用「一隻眼睛的鹿」故事回擊，他說，從前從前海上有個小島，島上有隻只剩一隻眼睛的鹿。這隻鹿很聰明又很認真讀書，和各位小朋友不一樣，從小功課就很好。有一天，獨眼鹿來到海邊吃草。他一面低著頭吃草；一面用剩下的那隻眼睛，緊緊盯著草地旁邊的森林，聰明的鹿以為威脅只會來自陸地；哪裡知道海上來了一艘船。有個船員看到岸上低頭吃草的鹿，順手舉槍打中了這隻聰明的獨眼鹿。

段宜康繼續說故事，「鹿受了傷，一邊逃走一邊說：唉呀，我只顧著提防陸上的威脅；以為海上不會有敵人，真是聰明一世糊塗一時！鹿的槍傷痊癒之後，還是回到海邊吃草；還是把剩下的一隻眼睛盯著陸地。但從小功課很好的鹿，比大家都聰明，這次多帶了一個牌子，上面寫著「兩岸一家親」。段以此故事藉機諷刺柯文哲的兩岸態度以及對於來自中國威脅的忽視。」

針對段宜康說法，柯文哲21日先是表示他不曉得，「算了不想批評他們」，但隔了一下又忍不住回應，「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。至於桃園市長鄭文燦認為柯文哲太過親中的說法還會修正，柯文哲回應，「未來十五年，國際局勢中美對抗大局，台灣要思考怎麼夾縫中求生存，我們跟任一邊交好都要注意另一邊，我要講的只有這樣，沒有要修正不修正。」

▲柯文哲出席國際扶輪 3523 地區歲末寒冬送暖-獨居長者圍爐餐會 。（圖／記者湯興漢攝）