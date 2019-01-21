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遠見民調／2020總統大選柯文哲支持度領先藍綠　蔡英文追上賴清德排第四

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▲▼蔡英文、柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康攝、總統府提供、行政院提供）

▲蔡英文、柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康攝、總統府提供、行政院提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文強勢回應大陸主席習進平，不承認九二共識、守護台灣，聲量大漲。根據《遠見》最新民調指出，民眾對2020總統候選人支持度，賴清德10.3％、蔡英文9.6％，並列為民進黨內呼聲最高的候選人，而一直被拱參選的台北市長柯文哲以27.8％的支持度一馬當先，朱立倫16.6％居次。

《遠見》在去年12月6日至10日進行2020總統候選人民調，在政治立場中立或偏綠的民眾中，前行政院院長賴清德以20.6％支持度領先，贏過總統蔡英文13.3％；不過，時隔一個月調查結果已經出現變化，蔡英文與賴清德的支持度已在正負誤差值內，賴清德10.3％，蔡英文9.6％，兩人在泛綠民眾的支持度也不相上下，分別是25.6％、24.8％。

▲▼朱立倫出席「中華民國車輛進口商協會 新春聯誼餐會」活動。（圖／記者張一中攝）

▲朱立倫。（資料照／記者張一中攝）

民調中指出，柯文哲以27.8％的支持度一馬當先，朱立倫居次16.6％，再來才是賴清德與蔡英文，其餘依序是馬英九5.4％、王金平4.5％、張善政1.9％，國民黨主席吳敦義0.8％為最後一名。

▲▼前總統馬英九出席「孔德成先生百年紀念會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼朱立倫出席生物科技論壇暨成立大會,馬英九張善政出席健康中華促進會成立大會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲張善政。（資料照／記者徐斌慎攝）

民調顯示柯文哲藍綠、大小通吃，一面倒贏得年輕人與高教育程度民眾的支持；其中，18至29歲支持率達52.3％，大學及以上程度也有39.7％，為所有候選人中最高，甚至還贏得各政黨族群的好感，有21.5％的泛藍民眾支持他，泛綠是30.2％，政黨中立民眾支持度更高達32.8％。

▲▼王金平前往銘傳大學演講國會秘辛與政治傳播。（圖／記者李毓康攝）

▲王金平。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼國民黨中常會,吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

本調查是由「遠見研究調查」在2019年1月10日至1月11日及1月13日進行，以等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，並採電腦輔助電話訪問方式，成功完訪居住台灣20歲以上民眾共1,030位。對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3.05%。調查結果已對受訪者性別、居住縣市、年齡、教育程度等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

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關鍵字：民調,柯文哲,蔡英文,賴清德

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