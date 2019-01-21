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響應二手物資「依舊有愛」　統一集團員工公益捐贈

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▲統一集團員工共同響應二手物資「依舊有愛」公益捐贈活動，將二手衣物及書籍等贈與全台弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲統一集團員工共同響應二手物資「依舊有愛」公益捐贈活動，將二手衣物及書籍等贈與全台弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋冬時節來臨，由統一企業社會福利基金會所發起的「依舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第9年，此次聯合統一超商、統一實業、大統益、台灣神隆、統一精工、統奕包裝、統一職棒等南部16家公司，設立20個愛心回收站，共同舉辦『依舊有愛』二手物資公益活動，贈與全台弱勢團體。

　基金會總幹事凃忠正指出，本活動從籌備、整理與裝箱歷經近2個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過的冬、夏季衣物及二手書籍，轉贈給需要的機構，除可舒緩家中衣物的堆放外，更能結善緣及展現統一人真情流露、關懷、惜福之情懷。

集團員工都非常有愛心，在捐贈衣物的同時，甚至還有員工特別將衣物送洗燙整並以全新透明袋一一包裝，小小的舉動，傳遞著員工心中點滴的溫暖。

▲統一集團員工共同響應二手物資「依舊有愛」公益捐贈活動，將二手衣物及書籍等贈與全台弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

凃忠正總幹事還提到，這次公益活動共收到約32000件衣物及書籍5030冊等二手物資，並由台南瑞恩康復之家的慢飛天使們一一拆箱，並依照男性、女性、長輩、孩童、書籍等重新分類，再贈予社福NPO團體；受贈團體包括：新竹縣世光教養院、台東阿尼色弗育幼院、台南市龍崎教養院、高雄慈德育幼院、社團法人黃絲帶愛網協會、瑞復益智中心、天主教華遠兒童服務中心、台南市佳田社區發展協會等15個單位。此外，所有受贈配送皆由統一速達公司黑貓宅急便物流送至NPO團體。

▲統一集團員工共同響應二手物資「依舊有愛」公益捐贈活動，將二手衣物及書籍等贈與全台弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　統一企業慈善事業基金會成立至今逾40年，服務內容除了急難救助業務外，另在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相關的服務及資源，此次二手衣募集公益慈善活動，提升集團員工對公益活動之參與，以實際行動關心社會弱勢族群，實現愛與關懷並善盡社會企業責任。

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關鍵字：二手物資,統一集團,公益,捐贈

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