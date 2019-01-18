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理財周刊／快樂公益逗陣行　熟齡罕疾生命依然煥彩

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文．理善國際關懷協會林冠伶

小時候得了呼吸過量症常在學校暈倒，長大後嫁給疼她的獸醫老公，日子自是相夫教子平順而美滿，這是詹金枝的前半生。五十歲為陪伴十二歲的幼子而到國外求學取得碩士學位。爽朗個性時而夾著「咯咯」笑聲，搭著她分享的生命故事，訪問中有困境與慘澹，整場卻是談笑歡愉，感動與啟發卻在起身離開時，四目相視，微笑、點頭中開始發酵。

「愛從家裡開始」─熟齡勇闖國外的終生學習與挑戰

詹金枝看似平凡卻不平凡的人生，總是把悲傷故事講得輕快又詼諧，似乎這事已雲淡風輕，若沒細問可能就帶過了。　

體弱多病的她於一○四年嘔吐、呆滯、視力不佳，長達半年的嗜睡、厭食、憂鬱，當時空腹卻只吃鳳梨，還戲稱自己是害喜了。

後來就醫檢查發現腦下垂體有二．○一公分腦瘤，得了一種叫做腦下垂體瘤(庫氏症)的罕見疾病。突然得了罕疾的詹金枝，知道負向情緒會影響病情，所以學習不生氣、多笑，配合醫囑治療及定期檢查MRI，至一○七年九月的健康檢查醫生表示已恢復七、八成。

長期使用類固醇的副作用、腦下垂體瘤致視力障礙…等，造成諸多生活的不便，詹金枝講得稀鬆平常。問她如何走過這些低潮？她直回：先生是我的貴人，一路幫我收拾殘局，還有乖巧的孩子，讓我無後顧之憂。

詹金枝今年七十三歲，五十歲到美國德州唸「婦女社會福利」，這段期間在中國廣播公司主持台灣風情話節目，主題是「愛從家裡開始」，碩士畢業後到加州WEST High School教中文計有十年。

熱愛學習的她，去年參加獅子會講師專業課程訓練，二梯次四天三夜的魔鬼訓練營，與年輕學子合作、學習愉快，並共同完成專業的電腦報告。

談到學習與挑戰她忽地想到，去年十月在國外跟著飛行教練的教導下學習開飛機，在高空飛行六小時後抵達目的地，這學習駕駛飛機的過程，成就她另一個難得的挑戰。

「福滿溢」的助人理念，做一個快樂的公益人

筆者問起公益服務的開始。她憶起，於七十三年與友人自發性地成立「信心社」是最初行善的開始，當時成員共有十五名；「信心社」顧名思義是對社會要有信心，集結一群人的一己之力，自掏腰包、出錢出力不定期去做社會公益。

筆者問：如何展開生命線的志工服務呢？她回：二十九年前無意中在報紙上看到新北市生命線招募志工的廣告燃起熱忱。詹金枝是新北市生命線第二期志工，人稱「二媽」，至今在生命線斷續地服務。同時在新北市政府家庭教育中心擔任講師、輔導員多年。

一○七年擔任真善美獅子會國際獅子會300B1區會長時，特別規劃偏遠地區弱勢老人的關懷活動，年逾七旬的她，能了解年長者的內在需求，特規劃長輩參訪新北市政府活動，讓長輩有機會能參與社會事務；同時，帶長輩到知名餐廳享用美食，席中由一群志工悉心在旁協助。活動中並提供五百元購物零用金給予長輩，讓他們可以在商場自主選購物品；並與知名高檔服飾合作，讓長輩可以試穿美服及拍照留念，這樣站在長輩的立場規劃活動，更能滿足失能或是弱勢長者的真正需求。

現在她每個月社會服務至少一至二次。曾為新北市自閉兒辦理募款活動「愛在畫中」及偏遠地區學子的獎助學金、雙溪國中─環遊台灣等活動。目前還有一些協會、基金會的公益活動的參與，如：救國團新北市真善美聯誼會、普仁基金會、彰化二林瑪喜樂基金協會(身心障礙)等。

問她志工精神，她說「福滿溢」就是施捨與分享的服務理念。

快樂公益的人生～自助而能助人

詹金枝高亢有活力的聲音，皮膚光滑明亮、銀鈴般笑聲不絕，看不出已有七十三歲的年紀，問她如何常保年輕，她妙回：抹上快樂跟赤子心就好了。接著補述：心中有喜樂就不會老，用快樂泉源洗臉，少吃肉減少身體負擔。

問她七十三歲的人生願景。她說：只要你活著，依自己的能力助人。沒有「老」的計畫，因為不知道我老了，七十三歲只是一個「數字」，那數字被稱為「我的年紀」而已。總結公益助人的人生，她這樣說：助人可以忘掉很多的不愉快，因為沒有時間去想很多事情，看到別人的苦，自己以前的苦就不是苦了。

在詹金枝助人的生命熱忱中，看到熟齡、罕疾的生命依然能散發光彩，符合理善國際關懷協會「理善」的宗旨予以闡揚。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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