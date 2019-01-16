小五女童寒冬燒柴煮水洗澡　新年願望：全家一起吃飯就好

圖、文／中國信託慈善基金會提供

再過二週就要過農曆年，許多家長正為孩子採購衣物或添補家中年貨，處處可感受濃郁的年節氛圍。但住在偏遠地區的弱勢孩子，他們對於過年並沒有特別感受，只希望能吃飽、有足夠衣物禦寒、全家團聚就好。

住在山坡上舊房舍中的小玲（化名），她的爸爸過世後，只靠新住民媽媽做家庭代工過日子，每月收入不到1萬元。之前家裡的屋頂被颱風吹走，家裡被雨水肆虐，成了大水池。雖然現在房子已用鐵皮拼貼修補，但屋內卻殘破不堪，廁所陰暗潮濕，家中滿佈霉味，就連餐桌上也不時有蟑螂爬過。因為家境貧窮，熱水器壞了也沒錢修，懂事的小玲要忍受低溫寒冷在外劈柴燒水，全家才能洗上熱水澡。

五年級的小玲身高142公分，體重只有26公斤，成長期卻只能以青菜果腹，餐桌上也多是罐頭、醬菜，溫差甚大的天氣也僅有單薄衣物可穿。平日上學的書包，是社區基地提供的免費購物袋，讓她放作業本與鉛筆。小玲的書桌是木板床架，每天要坐在冰冷地上才能寫作業。對於即將到來的農曆年，她的新年願望是全家人能一起吃飯就好。

偏鄉地區中，還有很多像小玲一樣的孩子，沒有喜悅的心情期待過年，更要擔心基本的生活溫飽問題。「點燃生命之火」邀請民眾一起當孩子們的好心人，捐款幫助他們加溫、加菜，實現願望過好年！捐款2,500元認購一組弱勢家庭的年夜飯，捐款3,000元讓孩子有紅包、有年菜歡喜圍爐！

第34屆「點燃生命之火」募款活動持續至2019年3月8日止，單筆捐款金額滿新臺幣3,000元（含）以上，即可換取「點燃生命之火X PORTER小火子經典收納袋」一個。歡迎民眾上中信慈善基金會官網https://www.ctbcfoundation.org 獻出您的愛心