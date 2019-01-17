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14歲兒睡覺遭蟒蛇纏身　狂咬100洞...爸媽用「鴨嘴獸」救他

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蟒蛇,蟒科。（圖／達志影像／美聯社）

▲父母聽到兒子的慘叫聲，發現他竟然被一條大蟒蛇緊緊纏住。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭一名14歲少年在家睡覺時差點遭蟒蛇活吞，爸媽雖然用盡力氣想幫他脫困，但蛇的力量非常大，緊緊纏在他胳膊上，眼看情況愈來愈危險，爸媽突然急中生智，意外靠著一個「鴨嘴獸」存錢筒救了他。

居住在昆士蘭北部韋帕(Weipa)一牧場中的14歲少年萊恩(Ryan Jackson)，上周在家裡睡覺時突然痛醒，他睜開眼睛發現一條蟒蛇竟然緊緊纏繞在手臂上，牙齒也狠狠咬住他的手。母親艾瑪(Emma)和丈夫內維爾(Neville)聽到慘叫聲，當下便覺得大勢不妙，衝到房內果然看到慘遭蟒蛇纏身的兒子，嚇得內維爾大喊，「牠的頭在哪裡？頭在哪裡？」

艾瑪表示，感覺那條蛇想要吃掉萊恩的手，她和丈夫試圖想要讓蛇脫離對方，但他們愈努力，蛇就纏得愈緊，「我們當時無法殺蛇，也無法射牠，因為我們不想再傷害到萊恩。」就在他們束手無策時，突然發現兒子有一個鴨嘴獸造型的撲滿，剛好能用「鴨嘴獸」的嘴撬開狠咬至手臂中的蛇牙。

這條蛇最後被內維爾帶到外面殺死，驚魂未定的萊恩則被帶到醫院治療，手上留下約100多個咬痕，幸好沒有危及到生命，目前已經回到家中。艾瑪則十分慶幸，這條蛇沒有跑到4歲女兒的房間裡，「女兒的身材十分嬌小，如果是她遇到，不會有存活的機會。」

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關鍵字：蟒蛇,Ryan Jackson,澳洲,昆士蘭,鴨嘴獸,紐澳要聞

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