14歲兒睡覺遭蟒蛇纏身　狂咬100洞...爸媽用「鴨嘴獸」救他

澳洲昆士蘭一名14歲少年在家睡覺時差點遭蟒蛇活吞,爸媽雖然用盡力氣想幫他脫困,但蛇的力量非常大,緊緊纏在他胳膊上,眼看情況愈來愈危險,爸媽突然急中生智,意外靠著一個「鴨嘴獸」存錢筒救了他。

居住在昆士蘭北部韋帕(Weipa)一牧場中的14歲少年萊恩(Ryan Jackson),上周在家裡睡覺時突然痛醒,他睜開眼睛發現一條蟒蛇竟然緊緊纏繞在手臂上,牙齒也狠狠咬住他的手。母親艾瑪(Emma)和丈夫內維爾(Neville)聽到慘叫聲,當下便覺得大勢不妙,衝到房內果然看到慘遭蟒蛇纏身的兒子,嚇得內維爾大喊,「牠的頭在哪裡?頭在哪裡?」

艾瑪表示,感覺那條蛇想要吃掉萊恩的手,她和丈夫試圖想要讓蛇脫離對方,但他們愈努力,蛇就纏得愈緊,「我們當時無法殺蛇,也無法射牠,因為我們不想再傷害到萊恩。」就在他們束手無策時,突然發現兒子有一個鴨嘴獸造型的撲滿,剛好能用「鴨嘴獸」的嘴撬開狠咬至手臂中的蛇牙。

這條蛇最後被內維爾帶到外面殺死,驚魂未定的萊恩則被帶到醫院治療,手上留下約100多個咬痕,幸好沒有危及到生命,目前已經回到家中。艾瑪則十分慶幸,這條蛇沒有跑到4歲女兒的房間裡,「女兒的身材十分嬌小,如果是她遇到,不會有存活的機會。」

