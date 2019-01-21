妹子鋸牛排「4秒晃翻北半球」！網按爆重播鍵　本尊現身：真奶無誤～

▲這……這位小姐，妳晃得我好暈啊！（圖／翻攝自JKF 紅燈區2.0）

網搜小組／綜合報導

黎娜是名身材姣好的正妹直播主，去年11月她穿著中空上衣幫客人剪髮的影片在網路上瘋傳。日前她和友人去吃牛排，被朋友拍下切肉時、雄偉的上圍也跟著晃動的模樣，再度引發熱論，網友不斷重播片段，直呼「智障影片，重播半小時有意義嗎」、「感謝牛排的付出」、「切牛排還是拉小提琴？」

「加藤軍台灣粉絲團2.0」、「JKF 紅燈區2.0」日前都分享一段短短4秒的影片，只見畫面中的正妹身穿灰色深V上衣，隱約可見豐滿的北半球，她正專心地看著眼前的牛排，一手拿著牛排刀、一手持叉，拚命來回鋸肉，「兩位長輩」也跟著晃來晃去。

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▲黎娜先前爆乳幫客人做造型的影片被瘋傳。（圖／LINA黎娜授權提供）

切兩下後，「超胸正妹」抬頭，發現友人在拍，忍不住皺眉嬌嗔「怎麼在拍？」整段影片都讓網友超暴動「這個影片我從早上八點看到晚上五點，我還看不懂，決定明天一定要看懂」、「聲音好ㄋㄞ」、「手機差點震掉」。

也有人質疑，正妹感覺是在假裝被偷拍，感覺根本是想紅。不過，新聞曝光後，黎娜就在臉書貼文表示，「這個影片真的是不經意的」，當時「對面的朋友覺得對面坐著國光女神，就錄了幾秒，被我發現」，沒想到朋友不僅留下影片，還傳到車友群組分享。

黎娜笑說，「如果我要故意拍，我怎不把自己拍正一點，光線打好一點，用個美肌錄影呢？用什麼原廠錄影啊！嘴型那麼醜！我自己看了也好害羞」。有網友則是嘲諷酸民「愛看又愛酸，大奶妹滿街都是，難道都是假奶，那有假陰莖嗎？」黎娜看到後，展現高EQ回覆「真奶無誤啊！感恩」。

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