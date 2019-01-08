身穿「保庇」衣小賊偷香油錢　「入境隨俗」先拜完再偷

▲竊賊在土地公廟前行竊前還先入境隨俗先向土地公參拜。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名與美國前總統林肯的慣竊因缺錢打網咖，竟跑到咖啡廳、土地公廟等各地行竊，這名小賊身穿「祈求」的T恤在土地公廟行竊，還先向地主土地公拜拜完才行動，警方調閱監視器掌握林男身分，7日下午將他逮捕到案，並在他身上找到大量1元硬幣和被害人失竊的平板電腦，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

21歲歲的慣竊林肯，林男平時固定職業、長期居無定所，又沉迷線上遊戲以網咖為家。林男近日又因缺錢花用騎著藍色腳踏車四處偷竊。6日他徒步走到一間咖啡店，偷走店內收銀機抽屜與一件衣服，只是林男行竊過程早已被監視器拍下，直到與監視器對上眼，才熊熊想起要將臉蓋住，林男隨手將上衣掀起遮住臉部，但卻為時已晚，臉部特徵與犯案行動早已被監視器錄下。

▲竊賊與監視器對上眼後才想到臉部沒遮，隨手拉起上衣蓋住臉部，卻為時已晚。（圖／記者陳凱力翻攝）



新竹縣警方指出，林男之前也曾在土地公廟偷香油錢，林男入境隨俗的在行竊前還先向土地公拜拜，林男將保管香油錢的門鎖撬開，偷走裡面大量硬幣，得手約250元，只是「有拜有保庇」，土地公卻是保佑正義的一方，新竹縣二重派出所所長傅紹奕獲報後，調閱監視器循線掌握這名與美國前總統林肯同名同姓的小賊。

新竹縣警方在7日下午於一間網咖將林男逮捕，林男當時正與網友大戰網路知名線上遊戲「英雄聯盟」，警方當場在林男身上查獲大量1元硬幣，他也向警方坦承，自己平常窩在網咖打電動，因無一技之長，沒錢就到處去偷，連土地公香油錢也不放過，這幾天行竊偷走了約250元硬幣和一台平板電腦，至於收銀機抽屜，原本以為裡面夾層有藏錢，但偷走後才發現空空如也，至於得手的硬幣，也全都拿去打網咖花用，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

▲竊賊身穿保庇的Ｔ恤行竊。（圖／記者陳凱力翻攝）