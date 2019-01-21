空姐戀上億萬富二代辦婚宴拒登記　「我愛他不是為了錢」

大陸中心／綜合報導

25歲空服員付瑩聲稱與身家億萬的富二代小龍（化名）結婚卻沒有登記，只因為不想涉及財產問題，「我們結婚那一天辦了盛大的婚禮，現在都有女兒了。我愛他不是為了錢，真愛不需要領證。」她的經歷曝光引起媒體關注，也在網路上掀起許多討論，大部分的網友都不看好這段感情，甚至還覺得這是一篇幻想文，又或者背後藏著什麼陰謀論。

▲付瑩聲稱自己的「丈夫」是身家億萬的富二代，但相關報導都沒有任何圖片，真實性受到網友質疑。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

綜合陸媒報導，身高173公分的付瑩氣質出眾，4年前在飛機上與丈夫小龍認識，被對方主動搭訕後互有好感，於是留下聯絡方式，進而愛上彼此，交往2年才慢慢發現男方竟然是身家億萬的富二代，嚇得她忍不住直呼，「我知道他家（經濟）條件不錯，但沒想到是如此不錯！」

然而，兩人雖然愛得熱烈，男方父母卻不同意這門婚事，認為兒子只是交個女朋友，年輕人感情經歷豐富點無所謂，可是一發現他們是真的想結婚就就突然沉默了。付瑩聲稱，知道小龍盡力想說服都沒有結果，畢竟父母總是會擔心兒女吃虧，於是主動提出「不領證結婚」的建議，這樣就不會涉及敏感的財產問題，雖然少了一份保障，但也不會為了錢糾結到感情變質。

▲付瑩聲稱兩人雖然沒有領證，但有舉辦婚宴。

「我們結婚的那一天辦了盛大的婚禮，得到所有親人、朋友的祝福，現在我們都有女兒了。」付瑩強調，兩人其實和一般夫妻沒有什麼不同，「別以為一張結婚證就可以束縛女人一輩子，我覺得有沒有都不重要，重要的是要相愛，領證就能代表一輩子不離婚？如果有一天我們不愛了，各自有了新的選擇，要錢有用嗎？分手不是更簡單，我也覺得這樣挺好，我愛他不是為了錢，真愛不需要領證。」

不過，付瑩的經歷在網路上公開後，很快引起各界熱烈討論，大部分網友都不看好這段感情，甚至還有人覺得這應該只是幻想文又或者藏有陰謀論，「這樣公開講是想跟法律對打嗎？」、「是被洗腦洗到傻了吧」、「明媒正娶這事做了一百年總是有它的道理，不領證結婚肯定有什麼不能正娶的原因，說白了不就是小三或被包養」。