婆媳看《炮仔聲》！媳婦「被婆婆暗算了」　老公中槍：我就在旁邊耶

▲陳冠霖搭擋李燕的《炮仔聲》熱播中，是許多民眾茶餘飯後的話題。（圖／三立提供）

網搜小組／綜合報導

老公躺著也中槍！一名人妻分享和婆婆一起看八點檔《炮仔聲》，「被婆婆暗算了，婆婆完勝得一分。」她的老公聽完媽媽和妻子的對話直呼，「乾，我就在旁邊欸！你們是要靠北我到什麼時候。」有網友也分享自己婆婆的神回，笑翻其他人。

人妻在「爆怨公社」臉書社團，分享和婆婆看電視當下的對話：

原PO：像正浩這樣劈腿兩個女人真的很不優耶！

婆婆：男人就是這樣，家雯這麼溫柔還是想劈腿！

原PO：劈腿外遇的男生真的很糟糕欸！

婆婆：真的！我都不知道這些男人在想什麼～

原PO：唉！希望某人不要外遇⋯

婆婆：哎唷！他肚子胖成那樣還會有人要他嗎？

原PO：說的也是～可是他幹話很多欸！女生不是都喜歡這種嗎？

婆婆：他就只有那張嘴很會講啊！我都不知道為什麼會有女生看上他！

原PO：媽...妳好像...嗯...那個......

婆婆：啊！對耶～妳就是那個成功被幹話迷惑的那個啦，哈哈哈。

老公：乾，我就在旁邊欸！你們是要靠北我到什麼時候！

▼有網友說，「婆媳關係好，老公在家沒煩惱。」（圖／CFP）

原PO笑說，「被婆婆暗算了，婆婆完勝得一分！」有網友羨慕說「這樣的婆媳相處讓我羨慕」；原PO回「婆婆很年輕」。有人直呼「婆婆手上484有拿鏟子，旁邊有個坑」；原PO回「對，我們還一起推老公下去。」有人表示「跟婆婆像朋友真幸福」；原PO回「比較像母女，哈哈哈。」

其他人留言，「挺歡樂的婆媳對話」、「完全無視老公最高境界」、「跟老公說，婆媳關係好，老公在家沒煩惱」、「婆婆好可愛，一次噹兩個」、「我跟我老公還在交往時，我老公跟他媽聊到我近視1000度，結果我婆婆也神回：難怪她會看上你」。