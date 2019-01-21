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母階級低被拒火化　17歲兒光腳牽車「載屍5公里」自己掘墳埋

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）17歲少年薩羅杰的母親突然猝死，由於出身低階，村民因為種姓制度拒絕幫忙火化，只好自己牽著腳踏車到5公里外的樹林，再挖洞下葬，當他被影片拍攝者問到車後板子上的人是誰時，僅淡淡回應一句「我的母親」。

根據《今日印度》（India Today）17報導，薩羅杰（Saroj）的父親10年前過世，之後母子倆仍留在村子裡繼續生活，沒想到母親日前在去取水的路上突然倒地猝死，雖然他想請鄰居幫忙將遺體送去火化，無奈因為母親屬於較低的種姓階級，沒有人願意伸出援手。

種姓階級低被拒絕火化，17歲兒腳踏車載母屍走5公里下葬。（圖／翻攝自推特／@iycpradeep）

▲網友在推特轉分享薩羅杰的報導。（圖／翻攝自推特／@iycpradeep）

薩羅杰不得已只好找來一塊板子固定在腳踏車後方，再用布將母親已經變得僵硬的遺體放在上面，自己光腳牽車到距離住處4、5公里遠的樹林裡，親手挖洞下葬；這一幕恰巧被人拍攝下來，當被問到車上的人是誰時，他只低調回應一句「我的母親」。

由於薩羅杰的遭遇實在太過可憐，消息曝光後引起各界關注，雖然種姓制度在印度法律上已經被正式廢除，憲法甚至規定不准有階級歧視，但現今還是有不少人受到傳統觀念影響，類似因為舊制度而受到排擠的事件仍舊沒有減少。

▼村民拒絕幫薩羅杰火化母親的遺體，他只好自己掘墳埋葬。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY，與本文當事人無關）

▲▼墳墓，墓碑。示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

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