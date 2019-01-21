春節出遊不無聊！旅遊達人布萊N激推全台景點＆必備小物

▲熱愛旅行的布萊N＿機票達人來帶路，推薦春節出遊景點及隨身好物。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

今年農曆春節長達9天的連假，除了與家人團聚吃年夜飯，你是否已經規劃好要去哪裡走春，好好運用難得的假期到處踩點打卡走透透？人氣旅遊達人布萊N說明，在規劃國內旅遊景點時，首重平價、高CP值，行程以好好欣賞台灣各地美景為主，隨身行李應盡可能輕便，順便為大家整理了北中南東全台春節慢遊景點。

新北深澳鐵道自行車 悠遊山海美景

▲深澳自行車道。（圖／本報資料照）

新北瑞芳與基隆交界的八斗子車站深澳支線，近期剛開放改建後的「深澳鐵道自行車」，外型以河豚設計，超級可愛！鐵路全長1.2KM一路上踩著腳踏車即可欣賞絕美山海景色、可愛貨櫃洗手間以及彩繪建築，其中一段星空光影隧道更是令人感覺浪漫！

台中花博、海港Outlet 都會綠林一次滿足

▲台中花博。（圖／台中市政府提供）

▲台中三井Outlet。（圖／本報資料照）

腹地廣大的台中花博，是近期台中數一數二的盛事，來自世界各國的珍稀花卉、還有美美的機械花球等打卡景點，恣意享受城市與綠意交織；愛Shopping、嘗鮮的人，也可以趁春節順道一遊台中三井海港Outlet，好買、好逛、好拍又好吃滿足各種不同旅遊需求。

高雄－鳳山衛武營史詩般壯麗場景

▲高雄鳳山衛武營。（圖／翻攝自衛武營國家藝術文化中心）

近年高雄文創力爆發，除了廣為人知的駁二藝文特區之外，最近鳳山區的衛武營國家藝術文化中心剛啟用，是全球最大的單一屋頂綜合劇院，並配有全亞洲最大的管風琴，且與中央公園草坪連結，英國衛報甚至以「史詩般場景」來形容；附近的大東濕地公園，更是在城市裡的忘憂森林，順道在午後散步或欣賞夕陽灑落，皆相當詩情畫意。

台東鐵花村、台東大學 處處是秘境

▲鐵花村。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網）

▲國立臺東大學圖書資訊館。（圖／翻攝自2015台灣十大非去不可圖書館票選活動官方網站）

好山好水的台東，秘境多到數不完，隨便一個轉角海岸線都是IG打卡點！像是許多藝術家駐村的鐵花村、超夢幻的都歷鏡面海灘、還有被國際知名建築師網站評為世界8美的台東大學，春節期間到台東沉澱心情、調整生活步調，不必飛國外，來一趟東台灣慢遊也美賣！

▲知識型網紅布萊N＿機票達人，查找旅遊資訊能力超強，吸引24萬粉絲關注。

經常旅行的布萊N，每次出國都習慣把行程排滿滿才划算，也因此他反而覺得交通便利、隨時說走就走的國內旅遊才是真正放鬆休息的度假方式。身處醫療發達、生活機能優的台灣，布萊N認為行李能精簡就精簡，甚至只要準備簡單的換洗衣物就GO！

▲▼做事重視細節的布萊N，即使旅行中仍非常注意維持外表上的俐落感！

然而，布萊N早上起床後，一定會整理一下鬍子，維持清爽俐落的形象，但飯店或民宿提供的刮鬍刀經常不合用，往往只有2刀片沒有潤滑條的刀，讓他使用起來很沒有安全感，因此他會帶上自己愛用的舒適牌男用輕便刮鬍刀，手感好握、3刀片刮起來更順手，彈性刀片設計可以貼合輪廓，整體操控性流暢靈活而不易傷害肌膚，就算真的忘記帶，只要有便利商店的地方就能買得到，完全不心慌，因此推薦給和他一樣重視生活細節的男子，時時維持完美形象！