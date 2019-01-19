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「珠圓玉潤賀新春」遊天籟酒店　重回50年代復古Cosplay

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▲「珠圓玉潤賀新春」遊天籟酒店 重回五〇年代復古Cosplay。（圖／天籟渡假酒店提供）

▲「珠圓玉潤賀新春」遊天籟酒店，重回50年代復古Cosplay。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

咚地隆咚鏘…熱鬧鑼鼓聲響起，金豬年即將到來。陽明山天籟渡假酒店「豬圓玉賀新春」一泊二食專案以50年代懷舊風為主題，帶您重返二十歲美好時光，自備五〇年代復古服裝，還可以免費拍攝懷舊家庭照一組，續住再贈一年份免費泡湯如意卡，讓您開春大吉迎財神。

50年代的台灣，是一個豐衣足食、準備迎接經濟起飛的美好社會，「珠圓玉潤賀新春」專案除迎接金豬年，更祝福每一位旅客都能「珠圓玉潤」好運旺！天籟酒店表示，只要是2月4日至2月9日期間入住房客，都可免費獲得市值超過5000元「金豬報喜福袋」。並且Cosplay重返20歲拍懷舊家庭照、玩十八豆仔、尪仔標、跳房子等童玩遊戲。

▲「珠圓玉潤賀新春」遊天籟酒店 重回五〇年代復古Cosplay。（圖／天籟渡假酒店提供）

天籟酒店表示，如續住3天2夜，還可獲得一年份免費泡湯如意卡一張。此外，為讓旅客感受傳統熱鬧年味，絢彩廳「珠玉滿盤自助晚餐」也會邀請愛樂門樂團熱力Live演唱，並施放繽紛煙火為新的一年討個好彩頭，為新年祈福加油！

陽明山天籟渡假酒店也推出「諸事萬福一日遊」活動，包括午、晚餐（擇一）＋露天風呂暢遊每人只要1680元、兒童980元、樂齡1280元起。此外，天籟也在2月8日大年初四至2月9日大年初五推出「金豬頌春一日遊」活動，遊客在安排至「金山財神廟」五路財神求財轉運的同時，也可到陽明山天籟渡假酒店泡湯、品嚐美味自助餐，走訪百年火山梯田秘境「高厝聚落」，感受春臨大地的綠意感動。

▲「珠圓玉潤賀新春」遊天籟酒店 重回五〇年代復古Cosplay。（圖／天籟渡假酒店提供）

▲ 走訪百年火山梯田秘境「高厝聚落」，感受春臨大地的綠意感動。

▲「珠圓玉潤賀新春」遊天籟酒店 重回五〇年代復古Cosplay。（圖／天籟渡假酒店提供）

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關鍵字：天籟酒店,春節,泡湯,餐飲

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