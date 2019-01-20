家電優惠vs.多重好禮　電信商「600資費」新春優惠你要選什麼？

▲中華電推「新春家電好禮方案」，月付599家電有機會0元帶回家。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

因應農曆新年，電信商紛紛推出新春優惠；有趣的是，三雄這次想將「戰場」拉高層次到「600元以下資費」，像是中華電信特別主打家電類方案，只要月付599元就有機會將家電0元帶回家；而遠傳則是打出月付588起就能享受上網吃到飽、網內通話免費優惠；台灣大則是推出了月付589元起，可享有總價超過8,000元的優惠。

在中華電信方面，在春節期間特別主打「新春家電好禮方案」，並以清掃、廚電、按摩健身，以及冬季熱銷空氣清淨機及電暖器等家電品項，主打最高萬元人氣家電免費帶回家。其中，月付599可享前15個月吃到飽，第16個月起享18GB，每月18GB超大上網量也適合高用量客戶使用。

遠傳電信則是推出了「滿福飽方案」限時優惠，新申辦、攜碼或是續約用戶，只要月付588元起，免抽獎就能享受遠傳優質網路上網吃到飽、網內通話免費優惠，合約期間再送市話最高3,888分鐘；且將加碼一年份的滿、福、飽好禮三選一。

而台灣大哥大則是推出了「好事多多」限時優惠方案，凡是新申辦、攜碼或續約用戶，月付589元起，除享上網吃到飽、網內通話免費雙飽優惠外，還可享包括myVideo看到飽、MyMusic聽到飽、myBook雜誌樂讀包任你看，首年月租統統只要89元，以及一整年momo購物網389元折價券等金豬驚喜四禮，總價超過8,000元的優惠。

▼電信三雄春節600元以下資費優惠。（表／記者邱倢芯製）