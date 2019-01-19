台灣大過年紅包再一波　月付589起可享「8,000元優惠」

▲台灣大推月付589起可享總價達8,000元的優惠。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／綜合報導

農曆春節即將到來，台灣大哥大先前才宣布，從1/15至2/28日止，推出「豬來運轉」活動，連續45天，天天送出春節5大紅包的優惠；今（19）日再推出「好事多多」限時優惠方案，凡是新申辦、攜碼或續約用戶，月付589元起，可享有總價超過8,000元的優惠。

台灣大指出，消費者月付589起，除享上網吃到飽、網內通話免費雙飽優惠外，還可享包括myVideo看到飽、MyMusic聽到飽、myBook雜誌樂讀包任你看，首年月租統統只要89元，以及一整年momo購物網389元折價券等金豬驚喜四禮，總價超過8,000元的優惠。

同時再送市話最高3,900分鐘，VIP用戶購機最高再省5,000元。且「好事多多」優惠可與「豬來運轉」並行；也就是說，消費者還可再參加「豬來運轉」抽首年月租打5折等優惠。

▼台灣大哥大好事多多優惠方案。（圖／台灣大提供）

台灣大表示，從1/19～3/3日止，一連44天推出「好事多多」新春限時優惠，月付589元除享雙飽優惠，再加送市話共900分鐘。有購機需求者，只要申辦889專案搭全系列機款，享上網、網內通話雙飽、網外50分鐘免費，合約期間再送市話共1,950元；月付1389市話優惠更加碼贈送共3,900分鐘。

另外，申辦「好事多多」限時優惠方案的民眾，只要月付89元，即可加購影音加值服務，包括myVideo豪華月租(原月租250元)、所有歌曲聽到飽的MyMusic(原月租149元)、myBook雜誌樂讀包(原月租149元)三大影音服務；另外，還可再參加「豬來運轉」春節5大紅包天天送的抽獎活動，像是首年月租打5折、日韓新馬漫遊上網吃到飽最高減免7,500元、帳單折抵1,000元、國內通話金8,880元和momo購物333元的折價券等。