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影／寶特瓶沙灘太驚人！合橫國小「沒心情放假」休業式淨灘撿938垃圾

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▲▼ 澎湖合橫國小淨灘。（圖／合橫國小提供）

▲合橫國小每月均舉辦一次淨灘活動，這個月18日淨灘一共撿了938個垃圾。（圖／合橫國小提供）

記者崔至雲／台北報導

有著「浮球小學」稱號的合橫國小，每月都舉辦淨灘活動，這個月18日在臉書上PO出放寒假前的最後一次淨灘，並寫到儘管冬天的海風凜冽，但仍擋不住對海的熱情，大家淨灘撿了938個垃圾，光寶特瓶就佔了535個， 學生們做了淨灘紀錄表，發現這些垃圾分別從新加坡、印度、馬來西亞和大陸漂來的。

合橫國小透過臉書分享「好海子愛海第35回--休業式也要淨灘」活動紀錄，表示「做一件事很簡單，難的是堅持一件事」，期末考雖然結束，但是仍堅持一月一淨灘，讓海洋更美好，「冬季是沙灘最『精彩』時候，到處可以看到來自世界各地的海漂垃圾」，看到沙灘佈滿塑膠垃圾「實在沒有放假的心情」。

▲▼ 澎湖合橫國小淨灘。（圖／合橫國小提供）

▲淨灘活動已持續三年，雖然冬天的海邊很冷，但學生淨灘相當認真。（圖／合橫國小提供）

合橫國小校長葉萬全表示，距校地20公尺就有一片海灘，每每到冬季就有非常多的垃圾漂到沙灘上，那樣的景象「真的很怵目驚心」，為了讓學生更了解環保的重要，淨灘活動已持續三年，雖然冬季在海邊撿垃圾真的很冷，但是學生也是相當認同這樣的活動。

葉萬全說，淨灘活動是學校所設計的課程，除了宣導環境保護重要外，會花大約30分鐘淨灘，淨灘後會進行垃圾分析，利用垃圾上的條碼來分析垃圾的來源，發現來自大陸的垃圾最多，但也發現有遠從印度飄來的垃圾，為了讓撿到的垃圾有效分類處理，師生們也會邊撿垃圾邊做分類，經過統計、整理、分類後，再送往當地垃圾處理站，讓海灘又回到原有的美麗。

▲▼ 澎湖合橫國小淨灘。（圖／合橫國小提供）

▲葉萬全說，學生會花30分鐘淨灘，淨灘後會進行垃圾分析。（圖／合橫國小提供）

淨灘活動出動30多位師生，根據學生統計，共計有938件海洋垃圾，其中寶特瓶有535件，浮球150顆、保麗龍193件、塑膠碎片55件。另外，從「寶特瓶」非法入境紀錄表可以看到，535支寶特瓶中，利用條碼辨識出來的有233件來自大陸，台灣11件，韓國7件，其他國家及馬來西亞各2件。

▲▼澎湖合橫國小淨灘。（圖／合橫國小提供）

▲淨灘共計有938件海洋垃圾，寶特瓶有535件，浮球150顆。（圖／合橫國小提供）

該貼文PO出後，網友們看了照片留言，驚訝表示「好恐怕，怎麼這麼多垃圾」、「天啊~怎麼能這樣對待海洋」、「天哪可怕，人類真的太惡劣」、「這也太扯，小時候是一望無際的沙灘」和「也太可怕了！謝謝小朋友！」等，合橫國小也回應民眾，「減塑愛海一起來」、「讓海洋一起美麗」，呼籲民眾減少使用塑膠容器，別再隨意丟垃圾。

▲▼澎湖合橫國小淨灘。（圖／合橫國小提供）

▲合橫國小每月淨灘一次，這個月撿到的寶特瓶多達535件。（圖／合橫國小提供）

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