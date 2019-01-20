　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中空品不良　市府要求中火等30大固定污染源降載

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼全台西半部空品不良，台中霧濛濛。（圖／環團提供）

▲全台西半部空品不良，台中整個霧濛濛。（圖／環團提供）

記者李忠憲／台中報導
台中市受境內排放污染及境外霾害影響，20日空氣品質不佳，呈現黃色至紅色等級。台中市政府立刻啟動應變措施，要求台中火力發電廠等30大固定污染源降載外，也將強個污染源稽查。市府表示，中火早上8點為止有3座機組因歲修、環保工程未發電，除會持續要求中央進行實質降載減排，也正重新檢討原有預報警示機制，盼能精進預報提醒。

台灣西半部地區居民20日早上就發現，空氣霧濛濛的，從環保署空品測站數據顯示，早上9點就出現黃色（普通）至紅色（對所有族群不健康）等級。而大陸冷氣團將到來，恐讓空污雪上加霜。

▲▼全台西半部空品不良，台中霧濛濛。（圖／台中市政府提供）

▲▼空品測站發現，台中出現黃色至紅色等級。（圖／台中市政府提供）

▲▼全台西半部空品不良，台中霧濛濛。（圖／環團提供）

台中市環保局表示，依據環保署監測，中國大陸地區北京、天津19日凌晨細懸浮微粒濃度達220微克/立方公尺，並隨著大陸冷氣團移動，20日大陸冷氣團可能挾帶境外污染物南下影響台灣，影響程度視降雨強度而有所變化。

環保局說，台中受到境內排放污染及境外霾害影響，上午7時，16座空品測站除豐原測站外，其餘測站AQI指標>100，達「橘色」至「紅色」(對所有族群不健康)提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒。環保局同時間已啟動應變措施，包括通報中火等大型污染源配合減排並加強巡查，避免突發性污染排放。

▲▼全台西半部空品不良，台中霧濛濛。（圖／記者李忠憲攝）

▲大陸冷氣團將南下，恐怕讓空污雪上加霜。（圖／記者李忠憲攝）

另外，目前中火預計減排時段為上午7時到下午4時，截至早上8時，台中火力發電廠3座機組停機未發電(歲修、環保工程)1650MW(百萬瓦)，市府將持續要求及督促中火降載，並隨時監測以減緩空污。環保局也通知營建工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵，並加強制高點巡查，稽查露天燃燒行為。

環保局長吳志超表示，這波空氣品質不良還會持續1至2天，環保局會持續監控空氣品質狀況並執行應變作為，同時，也將檢討原有預報作為，精進空品警示機制。

環保局說，市府將持續要求中火部分老舊機組應除役停機，市長盧秀燕日前行政院會上已數次反映地方民意，表達中市府對抗空污決心，前行政院長賴清德亦承諾進行協商，目前中市府正積極與中央聯繫後續協商，盼有所進展。

【更多新聞】

獨／傳播妹遭酒商性侵4次最後還翻供　原因竟是一紙和解書

遭性侵不只一次　外籍女看護手機開錄音「丟進垃圾桶」揪惡狼

影／社區中庭「猛巴」愛子頭還不道歉　母怒告暴衝大叔

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
她嫁女收36萬聘金「否則對不起祖先」　娶媳婦被收12萬喊「賣
大陸霾害下午入侵！空氣超髒全台18測站「亮紅燈」
高雄大一生問「可保留3顆睪丸嗎」　醫照超音波：裝水假丸子

關鍵字：空品,空氣品質,空污,台中,PM2.5

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊／高雄柴山發現15cm巨蝦　生性勇猛媲美「特種部隊」　

影／北部四大「求財廟」最靈驗　首富郭台銘、張忠謀都來拜

影／刺父110多刀！　死刑犯陳昱安「橡皮筋勒頸蓋被」看守所自殺亡

台南虐童案／多名年輕人圍在地檢不肯離去…警局長曝感人內幕

台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

鴨舌帽妹剖榴槤！紅色深U彈出「碗公級北半球」　老司機秒上到一課

表哥忘收「紅色表嫂」！他幫救援順便惡整　鄉民笑噴：尊重呢？

學起來！專家傳授市場挑魚5撇步　「眼睛澄透飽滿」最新鮮

一天一mail給麥當勞！男大生連署「救焦糖奶茶」　網喊心中經典：快肥來

「嬰屍裝炸雞桶」沒錢找葬儀社　高中生小爸爸急哭：能冰這嗎

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

鴨舌帽妹剖榴槤！紅色深U彈出「碗公級北半球」　老司機秒上到一課

表哥忘收「紅色表嫂」！他幫救援順便惡整　鄉民笑噴：尊重呢？

學起來！專家傳授市場挑魚5撇步　「眼睛澄透飽滿」最新鮮

一天一mail給麥當勞！男大生連署「救焦糖奶茶」　網喊心中經典：快肥來

「嬰屍裝炸雞桶」沒錢找葬儀社　高中生小爸爸急哭：能冰這嗎

「免運省60她噴6千」老公看傻　女網友秒懂：買到被喊末3碼小姐

快戴口罩！空氣超髒全台18測站「亮紅燈」　大陸霾害今下午將入侵

影／打趴10年挑戰！史明曬泛黃「百年照」　網全看跪了

嫁女收36萬聘金「否則對不起祖先」　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒啦

韓國瑜銷售首批農產「到貨」　平潭－高雄直航具三大優勢

台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

連三週上漲！油價漲0.3元　95無鉛漲至27.9元

青峰翻唱《深夜3》主題曲！　被日本團隊讚「華麗而特別」

鴨舌帽妹剖榴槤！紅色深U彈出「碗公級北半球」　老司機秒上到一課

IN・美妝／用都最後一點都還有哆啦A夢　超佛心的聯名口紅讓人想擁有

福斯Golf GTI TCR正式量產！290匹小鋼炮賽車基因加持

圖／逆天美腿+超殺眼神　「神力女超人」許淑華推個人月曆

買春男疑染性病　泌尿科醫生「勸世發言」1秒被認出是老司機

生活熱門新聞

徵假男友過年1天1萬　包吃住再..

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有..

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世..

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外..

冷氣團冰3天剩10℃！最低溫時..

「大寒」到！冷空氣可能達寒流等..

婆婆趕孫女下車！知道媳生兒：過..

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓..

大一生有3顆睪丸　女醫：裝水的..

老公送襪子！她秒認出是「小三的..

工作11年領28K！她「苦讀3..

馬祖無人島豬屍驗出非洲豬瘟病毒

他32K等領年終走人　嘆：尾牙..

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照..

更多熱門

相關新聞

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

台中市黎明路一間夜店20日清晨1點多傳出打架事故，市警四分局勤指獲報立刻到場，其中一名辣妹手腕疑遭割傷，但拒絕送醫，還向媒體記者不斷喊，「我有拍戲，不要拍我。」

林佳龍再撇山手線「政治操作」：台灣優先

屁孩耍帥翹孤輪　3秒摔進垃圾桶

女會計A走2.3億　爆買800名牌包

山手線被退　國發會說問題在這

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外撩妹」　

許瑋甯喝喜酒破尺度！

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

大學生突上台熱唱⋯是李聖經！觀眾安靜了

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面