台中空品不良　市府要求中火等30大固定污染源降載

▲全台西半部空品不良，台中整個霧濛濛。（圖／環團提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市受境內排放污染及境外霾害影響，20日空氣品質不佳，呈現黃色至紅色等級。台中市政府立刻啟動應變措施，要求台中火力發電廠等30大固定污染源降載外，也將強個污染源稽查。市府表示，中火早上8點為止有3座機組因歲修、環保工程未發電，除會持續要求中央進行實質降載減排，也正重新檢討原有預報警示機制，盼能精進預報提醒。

台灣西半部地區居民20日早上就發現，空氣霧濛濛的，從環保署空品測站數據顯示，早上9點就出現黃色（普通）至紅色（對所有族群不健康）等級。而大陸冷氣團將到來，恐讓空污雪上加霜。

▲▼空品測站發現，台中出現黃色至紅色等級。（圖／台中市政府提供）

台中市環保局表示，依據環保署監測，中國大陸地區北京、天津19日凌晨細懸浮微粒濃度達220微克/立方公尺，並隨著大陸冷氣團移動，20日大陸冷氣團可能挾帶境外污染物南下影響台灣，影響程度視降雨強度而有所變化。

環保局說，台中受到境內排放污染及境外霾害影響，上午7時，16座空品測站除豐原測站外，其餘測站AQI指標>100，達「橘色」至「紅色」(對所有族群不健康)提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒。環保局同時間已啟動應變措施，包括通報中火等大型污染源配合減排並加強巡查，避免突發性污染排放。

▲大陸冷氣團將南下，恐怕讓空污雪上加霜。（圖／記者李忠憲攝）

另外，目前中火預計減排時段為上午7時到下午4時，截至早上8時，台中火力發電廠3座機組停機未發電(歲修、環保工程)1650MW(百萬瓦)，市府將持續要求及督促中火降載，並隨時監測以減緩空污。環保局也通知營建工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵，並加強制高點巡查，稽查露天燃燒行為。

環保局長吳志超表示，這波空氣品質不良還會持續1至2天，環保局會持續監控空氣品質狀況並執行應變作為，同時，也將檢討原有預報作為，精進空品警示機制。

環保局說，市府將持續要求中火部分老舊機組應除役停機，市長盧秀燕日前行政院會上已數次反映地方民意，表達中市府對抗空污決心，前行政院長賴清德亦承諾進行協商，目前中市府正積極與中央聯繫後續協商，盼有所進展。

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