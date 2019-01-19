女會計4年挖走公司2.3億　爆買800名牌包怕夫罵「6友當專櫃藏」

記者黃翊婷／綜合報導

台中劉姓女會計被歐洲自行車集團台灣分公司「亞馳國際」指控，涉嫌私自挪用公司貨款2.3億元購買愛馬仕等名牌包，要求還錢時竟然還想以800名包、名錶和數十萬的衣服抵債，憤而連同她的丈夫、同住的小姑一起告上法院。台中地院法官判劉女必須賠償公司1億7724萬多元，丈夫和小姑也得負起連帶賠償責任。

▲劉女把挪用的貨款拿來狂買名牌包、衣服。（示意圖／ETtoday資料照）

亞馳國際2016年1月向警方報案指稱，擔任會計的劉女涉嫌在4年間利用職務之便，侵吞公司2.3億元的貨款，直到要另外聘請新的會計人員才露餡，雙方私下商討還錢的事，她竟然拿出800多件愛馬仕名牌包、數百萬的名錶以及數十萬的衣服抵債，算是認了把錢都花在瘋狂購買名牌上，甚至一度因為買太多被丈夫抗議，還得把這些戰利品分批藏在5、6名朋友家，變相把別人的住處當成自己的「專櫃」。

當時檢方傳喚劉女到案說明，她坦承犯行並表示，每當貨款進帳時她會把一部分轉到私人帳戶，因為公司上級長期以來都沒有查核，才會越來越大膽，一次就拿走貨款的一成，會買這麼多名牌也只是因為自己喜歡、想要而已，最後被依業務侵占罪起訴；由於她在2013年到2015年間分別匯款25次、63次到丈夫及小姑的戶頭，並拿來支付房貸、購屋款以及信用卡費，導致兩人也連帶挨告。

▲劉女丈夫坦承，確實曾因為妻子買太多而吵架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

擔任警務人員的劉女丈夫提到，每當妻子購買新品都會加以質問，畢竟以她每個月5萬元的薪水怎麼可能買得了那麼多東西，還能匯款176萬元幫付購屋款，「我覺得很有問題，所以我們才會吵架」；而同住的小姑則強調，她僅知道對方的母親過世了、父親是大陸過來的退休軍人，單憑一人的薪資或許拿不出這麼多錢，「可是她娘家那邊的姊姊有做投資，我還想過她是不是中了樂透」，對於匯入帳戶的巨款並沒有多加懷疑。

台中地院法官認為，丈夫與小姑明明知道都知道劉女的薪資買不起那麼多名牌商品，更不可能在戶頭多出一筆來路不明的巨款卻毫不知情，刑事方面兩人雖然不構成業務侵占罪，但民事方面還是得分別連帶賠償175萬及1270萬元，而劉女則要賠償公司1億7724萬元。