屁孩耍帥翹孤輪3秒摔進垃圾桶　苦主PO破桶照笑：朋友面前很掉漆

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

台中一名網友19日在臉書「爆料公社」PO出一段影片和3張照片表示，有名看起來很年輕的「底迪」在他家門口騎車翹孤輪，結果卻在朋友面前慘摔，不僅撞破兩個垃圾桶，就連白鐵水槽、盆栽和車子的後保險桿也遭殃，「造成大叔財損，朋友面前還很掉漆，希望有認識你的朋友通知主動來商討該怎麼解決問題。」

影片中，只見3名年輕人在畫面左上角騎車玩耍，其中一人似乎突然想要炫技，跨上機車油門一催展現翹孤輪的技巧，結果帥不過3秒就連人帶車往前爆衝，最後狼狽摔倒在地，只好默默站起來，再把車從垃圾桶的破洞中牽起，狼狽的瞬間全被監視器拍下。

▼▲騎車的少年在畫面左邊預備催油門（約20秒左右啟動），結果3秒慘摔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO提到，這件事發生在18日傍晚6點24分的台中市北屯區某國中旁邊，畫面中騎車的「底迪」撞破他家兩個垃圾桶，白鐵水槽、盆栽以及汽車後保險桿也受損、凹陷，人卻直接不負責任地跑了，「大叔對於勇於認錯的朋友一向都不會太為難，甚至可以欣賞小朋友的誠實而不用賠償，但你這樣留下爛攤子給我處理，我有點難過，只好通報交通隊做筆錄，希望有認識你的朋友通知主動來商討怎麼解決問題。」

網友們看完這段監視器畫面都忍不住爆笑直呼療癒，還不忘留言調侃慘摔的騎士，「大叔，人家是孝子，一定是盆栽帶壞他der」、「盆栽覺得藍瘦香菇」、「想要帥一波，結果摔一波」、「比鬼門開還恐怖的時代來臨了」。

▼原PO分享自家被撞破的垃圾桶、盆栽和受損的汽車保險桿。