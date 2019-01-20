法型男「魔性混音」垃圾車音樂舞曲嗨翻　網友：每天拿螢光棒等

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聽膩了平常垃圾車播放的《給愛麗絲》了嗎？日前有位來自法國的型男音樂創作者狄文斯（Divyns），長期以台灣在地元素做為創作來源的他，決定把《給愛麗絲》結合電音，改編成洗腦又超嗨的電子舞曲（EDM），讓網友聽到後大喊，「如果換這首，以後我肯定每天追著垃圾車嗨」。

▼ 狄文斯手拿Keyboard走向垃圾車，「魔性混音」原本輕快的《給愛麗絲》。（圖／網友提供，下同。）

臉書粉絲專頁「Divyns 狄文斯」於16日發布的一部影片中可以看到，身穿皮夾克的狄文斯朝一台垃圾車的方向走去，一上副駕駛座後，馬上秀出手中的Keyboard，彈指之間原本輕快悠揚的《給愛麗絲》在融和電子音樂後，瞬間變成洗腦又的電子神曲。俏皮的他也站到垃圾車頂上，大方秀出輕快的舞蹈。

事實上，身為電音創作者的狄文斯，在5年前來到台灣後，便一直從台灣各式在地文化元素中取材，所有看似衝突的元素，全是他的創作靈感來源，像是之前的作品《左側車門》和《叭噗叭噗》，也都極具創意有趣。

影片在po出後，至今已吸引4600多個網友按讚、313則留言與956次分享。許多網友也紛紛在底下留言，「換這音樂我肯定每天都出來倒垃圾」、「這樣就會看到每個人都拿螢光棒在等垃圾車」、「以後垃圾車請改這種音樂拜託」、「垃圾倒起來」、「用跳的去倒垃圾」、「以後，每個婆媽都是跳著出來倒垃圾的，一兼二顧（倒垃圾兼飯後運動）」。

▼ 狄文斯（Divyns）。（圖／網友提供）