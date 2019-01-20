陸客「狂買」轉「體驗娛樂」　旅遊研究院：炫耀＋衝動消費降18％

▲陸客衝動消費觀念正轉變。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

日本觀光廳近日發布數據顯示，中國2018年訪日遊客首次突破800萬人次，購物消費雖仍居首位，但「狂買」的趨勢正在下降；事實上不僅是日本，陸客在其它國家或地區的消費行為，過去1年裡都發生明顯的變化。根據中國旅遊研究院調查，炫耀消費、衝動消費及委託代購減少了18％，人們不會一見到比國內便宜的奢侈品牌就衝動性地「買買買」，而是根據日常需要和合理預算再做購買。

調查指出，遊客在目的地期間用於餐飲、住宿和文化娛樂消費的比重分別為14%、21%和24%，同比均有明顯的增長，反觀炫耀消費、衝動消費及委託代購所支撐的購物支出則由34%下降至16%，總共減少了18％；這顯示遊客在旅遊消費這件事上正從「有沒有」向「好不好」和「精不精」轉變。

中國旅遊研究院院長戴斌分析，出境購物比重下降的原因也包含中國境內的政策環境和消費環境；海南離島免稅購物商品範圍的擴大和消費額度的提升，機場、港口的離境免稅購物的便利化，讓部分海外消費留在國內。「在可以預見的未來，出境旅遊市場仍然會維持增長的態勢，但購物消費比重下降將是不可逆轉的趨勢。」

▼戴斌分析，陸客購物消費比重下降將是不可逆轉的趨勢。（圖／CFP）

他提到，隨著人們旅行經驗的豐富和智慧通信、移動支付的發展，遊客對海外目的地的公共服務和商業環境會有更高的要求，個性化需求和定制旅遊將進入市場的成熟期；一個市場繁榮可期、商業模式重構和產業格局的重組的時代正在來臨。

他也說，只有那些真正有品質和價值的海外旅遊目的地才會成為出境遊客的首選，只有以科技創新、品質保障為基礎的資源供應商和旅遊代理商才能生存下去、發展起來；那種打政策和法規的擦邊球，進店購物吃回扣，掙黑錢發大財的操作空間將會變得越來越狹小，直至消失。