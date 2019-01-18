重機載女伴出遊「鈔票滿天飛」　警一路追不到…下車撿錢送回

▲溫姓男子日前駕駛紅牌重機行經舊台9線大禹段北上時，身上紙鈔掉落滿天飛舞。（圖花蓮縣警局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名溫姓男子日前駕駛重機行經舊台9線（臨284線）大禹段北上時，身上數張紙鈔掉落滿天飛舞，玉里分局中平派出所員警徐藝熒、金福隆執行交通稽查勤務，2人恰巧在後方目睹一路撒錢錢過程，警用巡邏車臨停在路旁，沿路撿拾掉落紙鈔回所後，通知騎士母親全數物歸。



中平派出所警員徐藝熒表示，日前執行12-14時交通稽查勤務，於13時06分許，一輛紅牌重機在玉里鎮（臨284線）大禹段北上行駛，重機從右側經過巡邏車時，突見駕駛身上飛落數張鈔票，遂立即按鳴喇叭示警，但重機騎士未聽聞警方示警喇叭聲，駕車繼續北上。

員警金福隆見狀立即把警車停靠路邊，由徐藝熒下車撿拾掉落紙鈔，而金福隆則繼續駕駛巡邏車向前找尋重機騎士，當日為假日，路上車輛繁多，金員一路追到瑞穗鄉台九線外環溫泉路口，重機騎士已消失未見蹤影，徐、金兩員只好返所調閱巡邏車行車紀錄器以車追人。

經清點撿拾總計700元（百元紙鈔7張）及一張統一發票。兩員查明重機車籍後，以電話通知溫姓車主後由其母親代為領回。

▲員警疑路追攔重機騎士最，後騎士還是消失無蹤。



溫姓車主表示，與女友假日一起外出遊玩，返回瑞穗家中時，始發現口袋內的錢遺失，但不知道掉在什麼地方，也不知道金額是多少，沒想到突然接到警察的電話稱撿到掉落的錢，當下真的喜出外望，真的很感謝也很感動警方不辭辛勞的熱心服務。