台南市區破獲製毒工廠　製毒師國高中畢業無師自通

▲台南市警六分局與歸仁分局，在南區金華路破獲製毒工廠，現場查扣安非他命，三級毒品愷他半成品、化學藥品試劑原料和製毒工具等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局與歸仁分局，在南區金華路破獲製毒工廠，現場查扣安非他命，三級毒品愷他半成品、化學藥品試劑原料和製毒工具等物，並逮捕44歲陳嫌、39歲許嫌等2名犯嫌，警方發現製毒師陳嫌、許嫌僅高職、國中畢業，卻會製毒流程感到訝異，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，2個月前警方接獲民眾舉報，台南市南區金華路一處民宅不時傳出有惡臭味，警方派員前往埋伏觀察，發現該戶與鄰居甚少互動，幾乎足不出戶，形跡可疑，警方收集相關其他事證後，於1月17日11時見時機成熟，持搜索票進入搜索，查獲這起製毒工廠，現場查扣2.65公克安非他命、K他命半成品白色粉末（含玻璃容器5.02公斤）、25種化學藥品試劑（含容器）共440公斤、製程文書以及磅秤、攪拌組等製造工具。查獲44歲陳姓男子（雲林人，有竊盜，偽文，詐欺，公共危險等前科，高職畢業）、39歲許姓男子（台南人，無前科，國中畢業）。

警方表示，本案查扣的K他命半成品（初步試劑檢測有K他命呈陽性反應， 須送刑事警察局進一步化驗）和原料數量龐大，警察局鑑識中心特別派出5名鑑識人員至現場檢驗，光是逐一盤點採樣、鑑定原料屬性，就花上近12小時以上。據了解，2名犯嫌並非大學以上學歷，但製毒資訊如何取得，警方需進一步查證。

全案偵訊後依毒品罪嫌送辦，並持續同步清查製毒工廠的毒品流向，追查有無其他上游共犯提供原料或資金中。