誆投資不老溫泉別墅　負責人吸金9100萬重判9年徒刑

▲台北地方法院審理不老溫泉別墅吸金案，判「阿信國際開發」負責人賴嚮景，9年有期徒刑。（圖／示意圖／達志示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

「阿信」國際開發負責人賴嚮景，以及「願景」公司負責人陳俊宏，誆投資「不老溫泉」別墅開發案，2年期滿可原價買回土地，報酬率高達24%，吸金超過9100萬元。台北地方法院一審判決，賴嚮景被判9年有期徒刑，陳俊宏則是被判5年，全案可上訴。

根據起訴內容，2013年1月起，賴男將登記在同居女友名下，高雄市六龜區土地包裝為「不老溫泉」別墅投資開發案，將土地分割成30單位，每一單位將蓋1棟溫泉別墅，以350萬元出售，預計2年，期間每月支付投資人3.5萬利息，2年後，公司將以原價買回土地，並提供建經公司履約保證。

不少投資人見投報率高達24%，且完全保本，因此陸續投入大筆資金。直到2014年賴男未支付利息，投資人先找上陳男，陳男出面拖延，2015年說好的別墅竟也未見動工，賴、陳2人也未依約買回土地，投資人向建經公司景求履型保證責任遭拒，才知受騙。

檢調追查，賴男多年前購入台東「逸軒飯店」作為債權抵押，在將債權分割為1980個單位，其中50個單位包裝成投資方案，同樣委託陳男代銷，陳男又向另一信固金公司購買290個單位轉售，總計銷售金額超過億元，但事後也是一場空，賴、陳2人欠下大筆債務，賴男並被判8年有期徒刑，不老溫泉部分，就是賴、陳2人為償還債務又使出同樣的投資詐騙伎倆。

法官認為，賴、陳2人與投資人簽約時，根本也未取得建築執照，還僅是「菇類栽培場」使用許可，無法興建溫泉村，卻以與市場現況不相當的利息，誘使投資人加入，認定2人確實已詐術經營收受存款的銀行業務，又賴男為累犯，因此依違反《銀行法》、詐欺取財等罪，重判9年有期徒刑。

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