24歲女師收「離婚傳票」才知已婚2年　民政局：證件齊全就辦！

▲不明女子冒用梁女身分與靳男結婚。（圖／翻攝自微信）

大陸中心／綜合報導

廣西一名單身的24歲梁姓女教師日前收到法院傳票，涉及案由為離婚糾紛。起初梁女只覺得是詐騙，但仔細一看，傳票上頭關於她的戶籍及個人資訊都清楚無誤，她才前往當地民政局了解。不料文件確實登記梁女已在2016年結婚，且當她質問結婚雙方應由當事人合法辦理，民政局卻回答「沒法鑑別面貌」，令她相當傻眼。

綜合陸媒報導，來自廣西北海市合浦縣的梁女今年24歲，在南寧市一家教育機構工作。2018年10月31日，梁女上班時接到郵差電話，稱有一封來自河南法院的傳票寄到她老家，需要簽收。梁女自認沒有犯法，但為了解狀況還是請家人簽收，後來看見家人傳來法院傳票照片才驚覺原來自己「已經結婚了」。

報導指出，法院傳票來自河南安陽市龍安區法院，且載明梁女涉及案由是「離婚糾紛」，案件由一名住在安陽市龍安區馬投澗鎮馬投澗村，姓靳的男子起訴。靳男訴稱，他在2016年6月26日經介紹認識梁女，兩人在4天後於龍安區民政局登記結婚，他當時還付給梁女7萬元人民幣的聘金，但對方卻在20天後不告而別，令靳男氣得提起離婚訴訟，並要求法院判決女方返還聘金。

梁女起初以為是詐騙，還覺得「原來現在手段這麼新鮮」，但訴狀上清楚寫著她的戶籍、身分證字號等個人資訊，才讓她感到必須前往當地民政局了解。民政局人員查詢後證實梁女確實在2016年6月30日登記結婚，對象就是靳男。

▲梁女領畢業證書當天正好是身分遭冒用結婚的日子。（圖／翻攝自微信）

顯然梁女是遭人冒用身分，因為結婚證書上的所有身分資訊都正確，唯獨照片「胖很多」不是她本人，且登記當天正好是她返校領取畢業證書的日子。事實上，梁女在2016年2月15日曾因為遺失身分證等重要證件，在報紙上做出刊廢聲明，但盜用女不只拿著身分證，還帶著戶口本，令她感到相當不解。

當梁女打給民政局詢問，對方卻回答只要手續齊全合法就可以辦，就算辦理人與身分證上的照片「差很大」，「我們婚姻部門無法鑑別面貌」，還要她直接去法院起訴，不要來找民政局。直到2019年1月18日，民政局才向陸媒透露已確定梁女身分遭盜用，將協助司法部門調查。

▲梁女就讀的大學開立領取證明。（圖／翻攝自微信）

報導引述北京市康達律師事務所律師韓驍，根據大陸《居民身份證法》第十七條，冒用他人居民身份證或使用騙領的居民身份證者，由公安機關處200元人民幣以上1000元以下罰款，或處10日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得。本案中，如果行為人冒用他人的身份證登記結婚，違反法律規定，需承擔上述法律責任。另外，行為人如果冒用他人身份證“假結婚”，取得對方當事人聘金便消失，其行為已經構成詐騙，應追究其刑事責任，公安機關應當立案調查，公安機關不立案的，屬於行政不作為，當事人可以提起行政訴訟。