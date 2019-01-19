　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

24歲女師收「離婚傳票」才知已婚2年　民政局：證件齊全就辦！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 冒用身分 。（圖／翻攝自微信）

▲不明女子冒用梁女身分與靳男結婚。（圖／翻攝自微信）

大陸中心／綜合報導

廣西一名單身的24歲梁姓女教師日前收到法院傳票，涉及案由為離婚糾紛。起初梁女只覺得是詐騙，但仔細一看，傳票上頭關於她的戶籍及個人資訊都清楚無誤，她才前往當地民政局了解。不料文件確實登記梁女已在2016年結婚，且當她質問結婚雙方應由當事人合法辦理，民政局卻回答「沒法鑑別面貌」，令她相當傻眼。

綜合陸媒報導，來自廣西北海市合浦縣的梁女今年24歲，在南寧市一家教育機構工作。2018年10月31日，梁女上班時接到郵差電話，稱有一封來自河南法院的傳票寄到她老家，需要簽收。梁女自認沒有犯法，但為了解狀況還是請家人簽收，後來看見家人傳來法院傳票照片才驚覺原來自己「已經結婚了」。

報導指出，法院傳票來自河南安陽市龍安區法院，且載明梁女涉及案由是「離婚糾紛」，案件由一名住在安陽市龍安區馬投澗鎮馬投澗村，姓靳的男子起訴。靳男訴稱，他在2016年6月26日經介紹認識梁女，兩人在4天後於龍安區民政局登記結婚，他當時還付給梁女7萬元人民幣的聘金，但對方卻在20天後不告而別，令靳男氣得提起離婚訴訟，並要求法院判決女方返還聘金。

梁女起初以為是詐騙，還覺得「原來現在手段這麼新鮮」，但訴狀上清楚寫著她的戶籍、身分證字號等個人資訊，才讓她感到必須前往當地民政局了解。民政局人員查詢後證實梁女確實在2016年6月30日登記結婚，對象就是靳男。

▲冒用身分 。（圖／翻攝自微信）

▲梁女領畢業證書當天正好是身分遭冒用結婚的日子。（圖／翻攝自微信）

顯然梁女是遭人冒用身分，因為結婚證書上的所有身分資訊都正確，唯獨照片「胖很多」不是她本人，且登記當天正好是她返校領取畢業證書的日子。事實上，梁女在2016年2月15日曾因為遺失身分證等重要證件，在報紙上做出刊廢聲明，但盜用女不只拿著身分證，還帶著戶口本，令她感到相當不解。

當梁女打給民政局詢問，對方卻回答只要手續齊全合法就可以辦，就算辦理人與身分證上的照片「差很大」，「我們婚姻部門無法鑑別面貌」，還要她直接去法院起訴，不要來找民政局。直到2019年1月18日，民政局才向陸媒透露已確定梁女身分遭盜用，將協助司法部門調查。

▲冒用身分 。（圖／翻攝自微信）

▲梁女就讀的大學開立領取證明。（圖／翻攝自微信）

報導引述北京市康達律師事務所律師韓驍，根據大陸《居民身份證法》第十七條，冒用他人居民身份證或使用騙領的居民身份證者，由公安機關處200元人民幣以上1000元以下罰款，或處10日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得。本案中，如果行為人冒用他人的身份證登記結婚，違反法律規定，需承擔上述法律責任。另外，行為人如果冒用他人身份證“假結婚”，取得對方當事人聘金便消失，其行為已經構成詐騙，應追究其刑事責任，公安機關應當立案調查，公安機關不立案的，屬於行政不作為，當事人可以提起行政訴訟。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
86歲嬤「貢丸大菜花」炸滿該邊！醫曝2主因和外勞有關
高雄幣開放了！他夜市爽吃只花30元　領「超高回饋」方法曝光
憲兵332營再出包！總統鐵衛當大麻藥頭　警入營逮人

關鍵字：廣西,北海市,合浦縣,河南,安陽市,龍安區,離婚糾紛,詐騙,聘金,傳票

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網拍熱賣「人造雪」具腐蝕性！　由「這款材料」製成對人體有害

24歲女師收「離婚傳票」才知已婚2年　民政局：證件齊全就辦！

25樓大火男女化身「蜘蛛人」　徒手爬大樓外牆逃命

影／惡保母「嫌哭鬧吵」狂虐10月嬰　強捂口鼻對地摔「僅關12天」罰2千

「釆云山藥鋪」蔡光遠你在哪？　哥哥蔡百川一家盼團圓

麥當勞廣告出現「國籍台灣」　大陸金拱門出面道歉

華聞快遞／上海頒發首批個人網店營業執照　網址即店址

11歲女兒遭性侵7次淚問「為何是我」　狼父冷回：我高興啊

高三生「作弊被抓」手機沒收…下堂就缺席　隔天被發現死在角落

貪心妹相親帶2閨蜜來「蹭飯」！他傻眼提AA制　被潑一身茶水

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

網拍熱賣「人造雪」具腐蝕性！　由「這款材料」製成對人體有害

24歲女師收「離婚傳票」才知已婚2年　民政局：證件齊全就辦！

25樓大火男女化身「蜘蛛人」　徒手爬大樓外牆逃命

影／惡保母「嫌哭鬧吵」狂虐10月嬰　強捂口鼻對地摔「僅關12天」罰2千

「釆云山藥鋪」蔡光遠你在哪？　哥哥蔡百川一家盼團圓

麥當勞廣告出現「國籍台灣」　大陸金拱門出面道歉

華聞快遞／上海頒發首批個人網店營業執照　網址即店址

11歲女兒遭性侵7次淚問「為何是我」　狼父冷回：我高興啊

高三生「作弊被抓」手機沒收…下堂就缺席　隔天被發現死在角落

貪心妹相親帶2閨蜜來「蹭飯」！他傻眼提AA制　被潑一身茶水

紛絲驚呆這誰？　RM 10年前舊照出土「辮子頭+超殺眼神」

家就住在公園裡！3000坪大基地「全陽大璽」　鑽石級抗震綠建築

鴻海威州廠傳徵才未達標遭砍賦稅　富士康在美發出聲明

年後投入「網紅戰場」　4大重點呈現「真。吳敦義」

TOYOTA原廠掛保證　牛魔王Supra絕對有紐柏林單圈7分40秒的實力

蔡健雅車內戰「外籍帥哥」　羞笑：沒有情色畫面的情色片！

台南虐童案／多名年輕人圍在地檢不肯離去…警局長曝感人內幕

日「裸體幼稚園」男女童脫光上課　網驚：邪教虐待兒童？

中職／吳志揚有話說將開直播　球迷期待「第5張桌」

老公在家人面前脫口「我很有性慾」　艾莉絲當場傻眼！

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

大陸熱門新聞

學生作弊手機沒收　隔天死在角落

即／濟南男跳樓　警驚見屋內還有..

女相親帶2閨蜜蹭飯　他提AA制..

父性侵11歲女兒　妻撿衛生紙反..

保鑣緊護孟晚舟　彭博估會引渡美

司機爆頭亡　救到一半白影1秒飄..

大陸金拱門為「國籍台灣」道歉

窮光蛋男：逼急了，只能未婚先孕

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

2年舊照曝！鮮肉愛厚片女：我餵..

交往1月就分手　她被砍成血人昏..

陸春運21日登場　40天估運2..

蔡操縱兩岸議題　俠客島：為夢中..

10歲童告「父親女友」性騷　結..

更多熱門

相關新聞

虐童案有人詐騙！　家屬籲別上當

台南虐童案傳出有不肖人士利用網路社群或群組，謊稱家屬需要募款，而欲利用社會大眾的愛心詐騙金錢，對此被害人薛姓女童姨婆，拍攝了一段影片並上傳到臉書社群，出面澄清家裡不需募款，請社會大眾勿上當受騙。

愛上直播主　高中生遭詐30萬元

騙扁小子稱有腦缺血　聲請停止審判被駁回

十大詐騙話術9成是男性「中標」

洗錢防制惹民怨！　蘇貞昌帶隊突襲銀行

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

巨大版「樂高車站」現身統一時代

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

女會計A走2.3億　爆買800名牌包

模仿周杰倫比YA拍照　竟被本尊偷拍

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面