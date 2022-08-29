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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林姿妙涉貪黨內有「換將」雜音　朱立倫：民進黨惡意操弄

▲朱立倫主持國民黨中評會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫主持國民黨中評會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

宜蘭縣長林姿妙深陷貪污訴訟，有高雄市長參選人柯志恩則對於「換將說」持保留態度，黨內甚至出現雜音的狀況。對此，國民黨主席朱立倫今（29）日指出，宜蘭縣民都很支持她，也清楚林姿妙的情況，雜音是由綠營惡意司法操弄而來。

針對國民黨內對支持林姿妙一事，黨內出現雜音，朱立倫表示，林姿妙在宜蘭讓大家非常肯定，雜音完全是綠媒的操控還有特定的聲音，國民黨內都很支持林姿妙，大家都知道林姿妙的情況就是在綠營惡意操控。

針對九合一大選是否維持六都過半的目標，朱立倫上午出席國民黨中央評議委員會議前受訪表示，國民黨一席都不放棄，因為昨天國民黨22縣市的候選人都共同團結，今天提到任何數字，「不就是打自己國民黨候選人的臉嗎？」因此每一位都不放棄，每一位都會全力以赴。

就地方選情部分，台北及桃園目前戰況膠著，朱立倫對此表示， 台北市長參選人蔣萬安非常努力，台北市大家都知道，最後還是要集中選票、團結勝選，套一句前總統陳水扁所講的「踏著一萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府 」，不能讓這樣的人來當台北市長，台北市民是不能接受的，陳時中過去這麼多黑箱、這麼多過去的弊端都不清不楚，更是讓人無法接受。

至於桃園部分，朱立倫接著說，國民黨就是穩紮穩打、一步一腳印，桃園市長參選人張善政非常努力，桃園所有立委、議員及地方人士一定會團結努力。

▲▼國民黨全國黨代表大會 林姿妙媒體圍堵。（圖／記者黃國霖攝）

▲林姿妙昨日出席國民黨全國黨代表大會。（圖／記者黃國霖攝）

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