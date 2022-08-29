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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／徐正文鬧場全代會變全武行　朱立倫：黨內制度處理

▲朱立倫主持國民黨中評會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫主持國民黨中評會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中央委員徐正文昨日於全代會上鬧場，與其他黨代表上演全武行，黨主席朱立倫今（29）日表示，若為了個人利益引起爭議，自有黨內的制度會處理，徐屬黃復興黨部，將由他們處理。

朱立倫上午出席中央評議委員會議會議，針對全代會上徐正文鬧場及黨代表抗議制度等狀況，朱立倫表示，全代會昨天的中心任務就是團結勝選，當然會有很多黨代表表達不同意見，這才是國民黨的黨內民主，是最基本的態度。

至於黨內選制問題，朱立倫說，那些並不是這次的提案，應等下次全代會再進行討論﹔至於個別黨代表，如果為了個人的權益，在全代會當中引起一些爭議，自有黨內的制度會處理，「徐好像是屬於黃復興黨部，就尊重黃復興的處理」。

國民黨全代會28日下午處理一般提案，黨員為第四案吵得不可開交，但會議主席曾永權仍表示進入第五案，而提案人徐正文一發言，就說依據議事規則，現場覆議第四案，覆議超過100人就得表決；徐對台下高喊，「黨代表是不是最高權力機構？」引起現場多位黨代表鼓掌支持。

接著，曾永權表示，現在是針對第五案內容發言，沒有程序問題；然而該由徐正文發言時，黨部遲遲不給麥克風，徐大喊為什麼不給他麥克風，曾又一直說第五案請他發言，最後麥克風仍落入他手中。

曾永權依第五案回應，話才說完，徐正文又喊話要覆議，現場早已有人不滿徐正文鬧場、佔用他人發言時間，紛紛發聲譴責，雙方口角演變成肢體衝突，徐正文動手推人，後來眼鏡被揮到歪掉，又自行跌坐在地，大喊要提告。

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