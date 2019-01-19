中國警告禁用華為5G「將有後果」　加拿大部長：不會退卻

▲中國電信巨擘華為。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

中國駐加拿大大使盧沙野（Lu Shaye）17日表示，如果加拿大禁止華為參與5G項目，將會面臨後果。加拿大公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）18日則說，這是一項艱鉅的挑戰，但加拿大不會屈服於中國的壓力、不會退卻。

《美聯社》報導，加拿大與相關的安全機構正在研究，華為的5G電訊技術是否有安全上的疑慮。雖然加國政府沒有宣布禁用華為，但盧沙野警告，若加拿大也像美國、澳洲與紐西蘭等國一樣，禁止華為相關的設備，那麼必然會面臨後果。他並沒有詳細說明後果是什麼。

古德爾18日則表示，這是艱鉅的挑戰，但加拿大會繼續堅持正確的事情，以及所有符合加國利益的事，不會輕易卻步。報導指出，這凸顯出加拿大與中國之間的關係變得緊張。

盧沙野17日還呼籲，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在下周瑞士達沃斯的世界經濟論壇中，不應該藉機鼓譟其他國家對抗中國。他補充，加拿大當局逮捕華為財務長孟晚舟的行為是「背後捅一刀」的行為，出於政治動機。

加拿大始終堅持，當時逮捕孟晚舟是法治問題，完全根據國際條約行事。方慧蘭則表示，有2名加拿大人被中國拘留，這將會是她在瑞士時的重要議題。

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）提到，他的首要任務是讓被拘留的加拿大人回家。他18日告訴國會議員，自己一直與在中國工作的加拿大企業交談，他觀察到，目前中國對於加拿大來說仍有著相當重要的地位，國內的旅遊產業、農民與大學都高度依賴中國，「在這種情況下，我們會盡可能向前邁進。」