川普預告有「重大宣布」！　美媒：可能宣告國家緊急狀態

▲ 川普先前放話不惜發布國家緊急狀態，也要獲得57億美元的築牆經費。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府部分關閉至今進入第28天，總統川普18日在推特上表示，「我將針對我們南方邊界的人道危機，還有政府關門做出重大宣布，明天下午3時（台北時間20日凌晨4時）從白宮直播。」《商業內幕》指出，川普的推文暗示，可能宣布國家緊急狀態。雖然此舉可以在國會批准下獲得美墨邊牆資金，但也會帶來司法挑戰、掀起新的政治風波。

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月18日

政府停擺已創下史上最長紀錄，也即將進入第5周。川普先前放話不惜發布國家緊急狀態，也要獲得57億築牆經費，但國會兩大政黨一直沒有共識。川普12日發布推文說，「我們的南部邊境發生大規模人道危機。除非民主黨人從他們的『假期』回來，重新開始工作，否則我們將停擺很長一段時間。我就在白宮隨時等著簽字！」

據《美聯社》報導，民主黨人現在正在為新的移民法官，還有改善墨西哥入境口岸提出數億美元的預算，但就是沒說要同意川普的築牆經費。白宮拒絕提供有關總統將宣布的內容細節，不過知情人士透露，川普可能不會簽署國家緊急聲明。