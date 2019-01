川普預告有「重大宣布」！　美媒：可能宣告國家緊急狀態

▲ 川普先前放話不惜發布國家緊急狀態,也要獲得57億美元的築牆經費。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國聯邦政府部分關閉至今進入第28天,總統川普18日在推特上表示,「我將針對我們南方邊界的人道危機,還有政府關門做出重大宣布,明天下午3時(台北時間20日凌晨4時)從白宮直播。」《商業內幕》指出,川普的推文暗示,可能宣布國家緊急狀態。雖然此舉可以在國會批准下獲得美墨邊牆資金,但也會帶來司法挑戰、掀起新的政治風波。

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.