　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs Max　拍照得分109與P20 Pro並列第一

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HUAWEI Mate 20 Peo。（圖／記者洪聖壹攝）

▲HUAWEI Mate 20 Pro。（圖／特約記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

華為（Huawei）在去年除了P20 Pro之外，亦推出了一款三鏡頭旗艦機Mate 20 Pro，國外知名相機評測網站DxOMark也在近日公布了Mate 20 Pro的相機評分結果，以得分109分與P20 Pro並列第一位，仍舊贏過 iPhone XS Max、Google Pixel 3 XL、Samsung Galaxy Note 9等高階級艦機款。

華為Mate 20 Pro手機在2018年推出，採用4000萬畫素（廣角）＋2000萬畫素（超廣角）＋800萬畫素（長焦）三徠卡鏡頭拍攝模組，其中4000萬像素主鏡頭像光圈為f/1.8；2000萬像素超廣角鏡頭光圈為f/2.2；800萬像素長焦鏡頭光圈為f/2.4。支援雷射對焦、相位對焦以及對比對焦，另外還支持LED雙色溫閃光燈、4K@30FPS視頻拍攝。但此次DxOMark沒有測試Mate 20 Pro的超廣角模組，所以對分數並無沒有影響。

華為Mate 20 Pro的整體DxOMark Mobile得分為109分，與P20 Pro在DxOMark Mobile排名中並列第一。DxOMark分析指出，Mate 20 Pro提供了出色的靜止圖像拍攝性能，使得照片得分為114分；而Mate 20 Pro在視頻的得分為97分，只比P20 Pro低一些，這意味著最新的華為旗艦機可以在任何拍攝環境中提供高質量的照片和視頻效果

在靜止模式下，Mate 20 Pro的三相機可以拍攝具有良好曝光和寬動態範圍的圖像，即使在對比強烈的困難情況下，也可以呈現很好的高光和陰影細節；到低光照環境也可以很好的控制噪點。此外，相機的白平衡系統和色彩渲染設置，幾乎在所有情況下都能產生令人滿意的色彩飽和。Mate 20 Pro還為混合成像添加快速一致的自動對焦和出色的變焦功能，在拍攝靜止畫面時相當有優勢。

▲確認元旦開賣！華為公開Mate 20 Pro、Nova 4兩億台紀念機。（圖／微博）

▲ 華為Mate 20 Pro紀念機也在元旦開賣。（圖／翻攝自微博）

儘管當之無愧地讚揚，但仍有一些改進空間，在針對細節查看圖像時，Mate 20 Pro呈現出的線條有點不自然，硬邊緣處甚至可以發現一些瑕疵。在散景模擬模式下拍攝的人像中，臉部通常非常柔軟，細節水準較低；使用LED閃光燈時，自動對焦​​可能會有點不一致。

Mate 20 Pro除了在靜止的圖像攝影表現出色外，其快速、流暢的自動對焦系統具有良好的追蹤性能，準確的白平衡以及飽和的色彩渲染和低噪點水準，尤其是在明亮的拍攝條件下，也可以拍攝出最佳狀態的視頻，另外，其曝光系統能夠快速平穩地適應照明變化也獲得了測試人員喜愛。

在保持相機靜止的情況下，錄製視頻的穩定效率很高，但在行走時的穩定性即變得不好，尤其是在光線較暗的情況下。測試人員還在平移相機時看到了抖動效果，並且在一些精細紋理上顯示出了缺點。但DxOMark認為，這些問題都不是特別具有侵入性。

DxOMark 認為，華為Mate 20 Pro的攝影表現相當出色，在這次未列入評分的超廣角鏡頭更能讓攝影師們增加鏡頭運用靈活性，整體來說是一支相當適合攝影的智慧型手機，如想要了解更多Mate 20 Pro的評分細節與實拍照片，可至DxOMark查看詳細分析。

► 華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市　排隊購機人潮破500人

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會出事嗎
醜妹10年後進化成「白嫩渾圓女神」！同學崩潰：後悔沒追她

關鍵字：iPhone,Apple,三鏡頭,華為,Huawei,Mate 20,Pro,P20,DxOMark,相機

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

台灣大過年紅包再一波　月付589起可享「8,000元優惠」

華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs Max　拍照得分109與P20 Pro並列第一

華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市　排隊購機人潮破500人

用路人有福了！Google地圖擬加入「測速照相」警告

影／2019新款iPhone全曝光　果粉最想要的終於來了

影／STUDIO A福利品今開賣　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

進攻智慧錶　Google砸4000萬美元買Fossil智慧錶技術

全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

台灣大過年紅包再一波　月付589起可享「8,000元優惠」

華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs Max　拍照得分109與P20 Pro並列第一

華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市　排隊購機人潮破500人

用路人有福了！Google地圖擬加入「測速照相」警告

影／2019新款iPhone全曝光　果粉最想要的終於來了

影／STUDIO A福利品今開賣　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

進攻智慧錶　Google砸4000萬美元買Fossil智慧錶技術

全新Acer OJO 500＋VR實驗場　宏碁佈局教育市場

過年就是要吃「堡」！摩斯漢堡期間限定新品來了　連地瓜薯條都回歸

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

高雄年貨大街熱鬧開市　領「市長紅包」人潮大排300米

前拳王泰森揭露黑歷史　賽前嗑藥還被催眠成野獸

始源求《阿爾罕》結局劇透：到底是怎樣？　釣出燦烈回覆

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

馬英九當網紅！「一日店員」賣書頻出包　粉絲愣6秒回神：你別跑

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

影／招募辣妹「陪撞球」惡老闆5賤招扣薪　14歲美少女倒賠22K

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

3C家電熱門新聞

一張表告訴你2019新iPho..

STUDIO A i8手機不用..

影／STUDIO A福利品今開..

Google地圖擬加入「測速照..

Google砸4000萬美元買..

華為Mate 20 X超大螢幕..

宏碁推Acer OJO 500..

宏達電手機「買一送一」搶換機潮

iPhone中CP值最高　果粉..

LV推出無線耳機　有logo售..

華為Nova 4：超越P20的..

華為Mate 20 Pro拍照..

日網站：新iPhone將採用T..

經典機款Motorola RA..

更多熱門

相關新聞

華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻沒事

過去一年來，一系列圍繞著華為的資安風險的報導層出不窮，加上許多歐美國家紛紛跳出來宣布禁用華為設備，但與此同時，同樣再中國大陸製造的iPhone卻一點疑慮都沒有。澳洲廣播公司（ABC）指出，事實證明，國際情報界對華為的關注主要源自於華為與北京當局的關係，而非手機的製造地。

華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市

一張表告訴你2019新iPhone規格

保鑣緊護孟晚舟　彭博估會引渡美

英國牛津大學　停止接受華為捐款

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

巨大版「樂高車站」現身統一時代

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面