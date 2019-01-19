華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs Max　拍照得分109與P20 Pro並列第一

▲HUAWEI Mate 20 Pro。（圖／特約記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

華為（Huawei）在去年除了P20 Pro之外，亦推出了一款三鏡頭旗艦機Mate 20 Pro，國外知名相機評測網站DxOMark也在近日公布了Mate 20 Pro的相機評分結果，以得分109分與P20 Pro並列第一位，仍舊贏過 iPhone XS Max、Google Pixel 3 XL、Samsung Galaxy Note 9等高階級艦機款。

華為Mate 20 Pro手機在2018年推出，採用4000萬畫素（廣角）＋2000萬畫素（超廣角）＋800萬畫素（長焦）三徠卡鏡頭拍攝模組，其中4000萬像素主鏡頭像光圈為f/1.8；2000萬像素超廣角鏡頭光圈為f/2.2；800萬像素長焦鏡頭光圈為f/2.4。支援雷射對焦、相位對焦以及對比對焦，另外還支持LED雙色溫閃光燈、4K@30FPS視頻拍攝。但此次DxOMark沒有測試Mate 20 Pro的超廣角模組，所以對分數並無沒有影響。

華為Mate 20 Pro的整體DxOMark Mobile得分為109分，與P20 Pro在DxOMark Mobile排名中並列第一。DxOMark分析指出，Mate 20 Pro提供了出色的靜止圖像拍攝性能，使得照片得分為114分；而Mate 20 Pro在視頻的得分為97分，只比P20 Pro低一些，這意味著最新的華為旗艦機可以在任何拍攝環境中提供高質量的照片和視頻效果。

在靜止模式下，Mate 20 Pro的三相機可以拍攝具有良好曝光和寬動態範圍的圖像，即使在對比強烈的困難情況下，也可以呈現很好的高光和陰影細節；到低光照環境也可以很好的控制噪點。此外，相機的白平衡系統和色彩渲染設置，幾乎在所有情況下都能產生令人滿意的色彩飽和。Mate 20 Pro還為混合成像添加快速一致的自動對焦和出色的變焦功能，在拍攝靜止畫面時相當有優勢。

▲ 華為Mate 20 Pro紀念機也在元旦開賣。（圖／翻攝自微博）

儘管當之無愧地讚揚，但仍有一些改進空間，在針對細節查看圖像時，Mate 20 Pro呈現出的線條有點不自然，硬邊緣處甚至可以發現一些瑕疵。在散景模擬模式下拍攝的人像中，臉部通常非常柔軟，細節水準較低；使用LED閃光燈時，自動對焦​​可能會有點不一致。

Mate 20 Pro除了在靜止的圖像攝影表現出色外，其快速、流暢的自動對焦系統具有良好的追蹤性能，準確的白平衡以及飽和的色彩渲染和低噪點水準，尤其是在明亮的拍攝條件下，也可以拍攝出最佳狀態的視頻，另外，其曝光系統能夠快速平穩地適應照明變化也獲得了測試人員喜愛。

在保持相機靜止的情況下，錄製視頻的穩定效率很高，但在行走時的穩定性即變得不好，尤其是在光線較暗的情況下。測試人員還在平移相機時看到了抖動效果，並且在一些精細紋理上顯示出了缺點。但DxOMark認為，這些問題都不是特別具有侵入性。

DxOMark 認為，華為Mate 20 Pro的攝影表現相當出色，在這次未列入評分的超廣角鏡頭更能讓攝影師們增加鏡頭運用靈活性，整體來說是一支相當適合攝影的智慧型手機，如想要了解更多Mate 20 Pro的評分細節與實拍照片，可至DxOMark查看詳細分析。

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