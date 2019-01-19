華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市　排隊購機人潮破500人

▲華為Mate 20 X 19日開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

華為Mate 20 X今（19）日開賣，並於台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家門市提供排隊購機，今日微風南山門市排隊購機的「花粉」粗估超過500人。

▲華為Mate 20 X開賣，微風南山現場排隊人潮踴躍。（圖／華為提供）

據了解，Mate 20系列手機搭載華為的7奈米製程麒麟980 AI晶片，在攝影方面配置全新徠卡矩陣式超廣角三鏡頭，一次滿足廣角、變焦、微距、夜拍及AI攝影等所有攝影需求，更搭載大電池提供強勁續航，融合所有消費者對智慧型手機的需求，打造出效能、攝影、續航及AI智慧各方面皆無懈可及的頂尖年度旗艦機。

華為指出，Mate 20 X為7.2吋珍珠全螢幕設計，且擁有5,000mAh高電池續航力，並擁有AI智慧節電技術，支援最高22.5W的有限快充與車充。設備中搭載著7nm製程的麒麟980晶片，有效地提升了手機的性能與效能。

▼HUAWEI Mate20 X產品規格表。（圖／華為提供）

因此華為認為，Mate 20 X的高續航力、大螢幕設計相當適合玩手遊，但若是手機散熱設計不佳，那麼將會影響遊玩的體驗；因此Mate 20 X也融入了華為的SuperCool散熱技術，以石墨烯加上液冷雙重散熱系統，可以帶來穩定高的流暢遊戲體驗。

配合Mate 20 X的上市，今日早上11點前在台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家品牌體驗店排隊購機的消費者，憑號碼牌就有機會獲得價值近6,000元的排隊禮（256GB NM卡＋車載禮包）。

而後還有登錄禮，舉凡在1/10 16:00～2/28 23:59期間於華為全通路購買HUAWEI Mate20 X，於登錄期間：1/19～3/6 23:59於華為活動網站登錄資料，經審查符合資格後，即可獲得華為加碼禮的HUAWEI M-pen＋訂製專屬皮套（不挑色），總價值達2,990元。