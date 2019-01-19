碩士畢求職碰壁！交大發聲明「不符合事實」　群創喊話：來面試加入我們

▲國立交通大學。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

一名交大光電所畢業的網友在PTT上抒發心情，他從去（2018）年8月開始投履歷應徵工作，丟了20幾份履歷，但有機會面試的也沒幾家，找了5個多月都還找不到工作。對此，交大光電系所19日發布聲明回應表示，畢業生在光電產業貢獻卓越，光電大廠群創也喊話，「歡迎加入我們的團隊」。

交通大學校方回應聲明如下：

因不符合事實及未能呈現多數畢業生真實就業情況，本校光電學院及光電系所回覆如下，敬請貴社秉持平衡報導精神及原則，引用本校說法，呈現真實狀況。

本校光電畢業生在光電產業界貢獻卓著，佔光電大廠如群創、友達等研發人力80%以上。2004年Cheers Magazine以「專業領域」調查各大學的專長，1000大企業認為在「光電」領域，交大表現最傑出。統計最近五年的研究所畢業生就業率高達95%以上(服役除外)，光電領域的許多老師都表示，研究生未畢業前就已經被許多國內知名光電廠商予以高薪訂走，也有老師表示，還有許多半導體廠商急需交大光電畢業的人才，協助從事高階的研發工作，目前有非常高比例之碩博士畢業生至台積電任職。此外，國際大廠現在都很需要光電相關人才，並已有交大光電多位優秀畢業生任職國外一流頂尖企業如美國Apple, Google, Facebook, Amazon Lab, GM, 德國Holoeye等。



交大光電系歷史攸久，春風化雨，培育出許多傑出系友，如業成集團董事長周賢穎，元太光電董事長柯富仁，明基材料總經理劉家瑞，尚立光電總經理游進洲等，其中周董事長秉持交通大學飲水思源的校訓，日前承諾捐款二仟萬元作為光電工程學系大學部學生獎助學金成立千惠優秀學生入學獎學金及研究經費，為母系做出重大貢獻、並培育下一代的光電菁英，讓光電人永續傳承。



群創光電技術開發處長吳勇勳博士指出，交大光電的學生非常符合該企業需求，不僅在光學的知識豐富，而且對於半導體的了解也十分清楚。群創光電面板研發團隊，需要的不僅是電子相關的知識，更需要光學也理解的成員。現在要找到光與電都了解的人已經很難了，交大光電畢業生剛好滿足了這些專業的需求。在群創團隊裡，不論是主管或是工程師，都可以看到交大光電畢業的校友，有些學長甚至都已經做到高階主管的位置。吳博士並接著說：「如果你找不到工作可以直接打電話來給我面試，我們誠摯的歡迎交大光電的同學加入我們的團隊。」



光電科技在過去引領台灣科技發展的風騷，創造出許多世界第一的成就，而交大光電是其中培育人才與技術發展的重要推手。近年來，台灣的經濟與技術需要升級，地球的生態環境也亟需永續經營，而光電科技在機器學習、智慧裝置、大數據和物聯網、新材料科技、生醫科技、綠能、智慧城市甚至是量子通訊與計算中扮演重要角色，交大光電的師生將秉持榮耀，持續發展與深根相關技術，並傳承與培育未來光電研發及領導人才，開創台灣在全球光電技術上一片嶄新的天地。



備註說明：交大光電研究所創立於1980年，是國內第一個培育光電科技研發人才的研究所，為因應光電產業之發展，交大於2004年率先成立國內研究型大學第一個光電工程學系，並於2009年於台南校區成立國內第一個光電學院 ，畢業學生包括學碩博士迄今已數千人。

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