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結完帳「都會被問1句」客超不爽　全場逆風！店員吐內幕：很悲哀

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲店員結完帳都會多問一句，是否需要收據。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友抱怨，現在不少店家結帳後都會先問「簽單有需要嗎？」讓他很不解，直呼直接拿給客人不就好了。貼文曝光後，許多網友逆風認為，先問反而貼心，畢竟不少人根本不需要簽單，拿了也只是丟掉。也有店員無奈透露，若直接給，常常最後還是得自己回頭撿垃圾，因此多問一句，既環保又省事。

「直接拿給客人會怎樣嗎？」一名網友在Threads表示，過去結帳時店員大多會直接給簽單，但現在卻變成一定要詢問，讓他覺得相當不習慣，甚至有點困擾。他認為，既然簽單本來就是交易的一部分，直接提供給客人理應更有效率，也不用多花時間確認。

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全場逆風：給我也是丟掉　問一句才是貼心

文章曝光後，底下網友逆風回應，「我就是不需要簽單的，給我也是丟掉，不如不要浪費紙」、「問你是貼心的舉動」、「這就是做服務業的悲哀，怎麼做…總會有人挑刺」、「因為需要跟不需要的人都不會主動說，所以只能由店員來問」、「我很感謝店員都會問，這樣我就不必多拿一張垃圾，不印也不會多浪費一張紙」。

其他店員也無奈解釋，「直接拿給客人，我轉頭繼續忙工作，回頭一看…收據丟在桌上或地板上」、「很多客人都不要，如果直接拿給他們，他們也會丟在桌上或是請結帳人員丟，多問一句省一個撿垃圾的步驟，而且現在很多信用卡機可以選擇不印簽單，客人如果不需要我們也可以省紙跟印簽單的步驟」。

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