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連假訂位「4組客人直接放鳥」　店家傻眼！網曝1招：保證會來吃

▲▼ 餐廳,訂位,用餐。（示意圖／非新聞店家／記者劉維榛攝）

▲連假大雨，有四組訂位客人未告知不來用餐。（示意圖／非新聞店家／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大雨可以打亂行程，但請別順便放店家鴿子！一名業者表示，客人臨時不來吃飯沒關係，但最怕的是訂位後完全不通知，連假因大雨影響，店內5組訂位竟有4組No Show，拜託客人務必記得取消訂位。貼文曝光後，也釣出同行透露，客人訂位晚上7點，直到10點才致電告知，原因傻眼了。

有店家在Threads發文吐苦水，直言自己不是不能接受客人改變心意，畢竟臨時有事、天氣太差，或突然不想出門，其實都可以理解，「決定不來吃沒關係」，但務必打來告知要取消訂位。

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畢竟店家會依照訂位狀況安排座位、人力，甚至備料，而原PO透露，連假因為大雨的關係，「五組訂位，四組 No Show」，這對餐飲業來說影響相當大，所幸隔天訂位客人都有準時前來用餐，「不然真的會無語問蒼天啊！」

網友實質建議：收訂金不怕被客人放鳥

底下網友熱議，「怎樣都要主動告知，至少在前1分鐘都還能讓店家接客人」、「收訂金，保證每桌都來吃」、「訂位不去本來就要取消，真的是基本禮貌欸」、「餐前先電話確認也是一個方法，還是不取消就把電話黑名單吧」、「之前有客人和我分享，訂熱門餐廳會同時訂好幾間，等日子近了再選一間去，反正熱門店就算沒去也還有現場客補位」。

同行苦主現身：客找不到停車位就開回家了

也有其他店家感嘆，「我的客人更可愛！訂7:30然後10:30打來道歉，說找不到停車位就開回家了」、「我們也三組…等沒客人」、「我都懷疑是被昨晚的春雷嚇一個忘記吃飯了？當然是少數客人，但也說一下嘛，不然電話也接一下」。

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